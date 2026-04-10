Dömötör Csaba: a Fidesz Demokrácia Központot hoz létre a tiszás választási csalások megakadályozására
Magyar Péter háborús kijelentése miatt pánikol a Tisza
Kitört a pánik Magyar Péter háborús elszólása miatt – „G.ci nagyháború lesz" – a tiszások között – írja a Mandiner. Ellepték a Tisza Párt közösségi oldalait a csalódott szimpatizánsok hozzászólásai, miután a Patrióta YouTube-csatorna nyilvánosságra hozta azt a felvételt, amelyből kiderül: Magyar Péter évek óta kettős játszmát űzött a magyar választópolgárokkal, így saját híveivel is.
A Tisza Párt bukását hozhatja a nyilvánosságra került hangfelvétel
A videón közzétett hangfelvételen Vogel Evelin, a pártelnök korábbi barátnője arról beszél, hogy „lehet jobb lenne a világ, hogyha humoristák lennének politikusok. Csak színészek ne legyenek, mert akkor háború lesz”. Erre Magyar úgy reagál, hogy
Így is az lesz, g*ci nagy háború lesz.
A Brüsszelben is székelő pártvezér kendőzetlen elszólása egybecseng az uniós fősodorban számtalanszor elhangzott háborúpárti vélekedésekkel. A Tisza Párt európai pártcsaládjának,
- a Néppárt első számú vezetője, Manfred Weber például azt mondta: eljött a pillanat, „amikor olyan katonákat kell [Ukrajnába] küldenünk, akiknek európai zászló van az egyenruhájukon”,
- az Európai Unió vezetője, Ursula von der Leyen bizottsági elnök nem kertelt kimondani: „Európa harcban áll”.
- Boris Pistorius német védelmi miniszter egy alkalommal arról beszélt, legkésőbb 2029-ig nyílt összecsapásra számít Oroszországgal: „van, aki szerint már 2028-ban is lehetséges, és egyes katonai elemzők szerint ez volt az utolsó nyarunk békeidőben”,
- a francia vezérkar főnöke pedig kijelentette: „háborúra készülünk”,
mert másképp nem tudnának felkészülni az európaiak arra, hogy „elveszíthetik a gyerekeiket” és komoly „gazdasági nehézségeket” kell majd megélniük.
Hiába tagadták tehát a háború veszélyét a Tisza vezetői, pont a párt vezetője rántotta le a leplet az ellenzéki tömörülés valódi meglátásairól: „g*ci nagy háború lesz”. Ez akár a párt választási vereségét is hozhatja, ugyanis a Századvég legfrissebb felmérése alapján a magyarok többsége számára a béke, a háborúból való kimaradás a legfontosabb kérdés.
Kiakadtak a Tisza hívői: egy világ omlott össze bennük
Lassan már mindenki átlát a Brüsszel és a Tisza Párt által szőtt hálón, és a magyarok
- háborúba sodródás,
- Brüsszel- és ukránpártiság,
- energiaár-emelkedés
miatt kockázatosnak tartják azt, ha Magyar Péter hatalomra kerülne. A felvétel nyilvánosságra kerülése után a Tisza Párt szimpatizánsainak tömegei fejezték ki csalódottságukat közösségi oldalaikon. Többen az ellenzéki tömörülés hitelességét és kommunikációját kérdőjelezték meg, sőt egyesek azt jelezték, hogy elbizonytalanodtak a választási részvételt illetően.
„A mai hangfelvétel egészen elborzasztott… eddig mindig veletek voltam a kapun és házon itt a molinó, kitűző a kabátomon, plakát az a házam előtt az oszlopon. Barátokkal és családtagokkal vesztem össze… mert hittem bennetek a közös ügyben. Erre ez, csalódott vagyok minden hiába…” – olvasható Judák Zsolt tiszás politikus oldalán.
Nagy Ervin oldalán ugyancsak megjelentek a Tisza hitelességét megkérdőjelező hozzászólások: „Nagy Ervin legalább te beszélj Péterrel! Nem jó a kommunikáció! Péter soha nem a tényekre reagál, a maga dolgát szajkózza, de ezzel nem fogunk nyerni.
Egyre több ismerősöm bizonytalanodik el… Azt mondták, hogy nem akarnak elmenni szavazni. Változtassatok!”
– írja egy csalódott tiszás.
Mialatt a Tisza Párt a hivatalos oldalán arról ír, hogy miért nem szövetkeznek egyetlen óellenzéki párttal sem, megjelent egy komment: „Péterben bíztunk eddig, de ha szerinte g.eci nagy háború lesz, arról miért nem szóltál a szavazóidnak?! Nagy csalódás vagy!” Egy másik felületen egy Tisza-sziget tag azért kesergett, mert Magyar Péterék nem vállalják a felelősséget.
„Csak egyszer az életben vállaljuk már a felelősséget gyerekek! Vidéki szigettagként mondom, hogy lassan kurv@ra elegem van belőletek/magunkból!”
Rost Andrea ellenzéki képviselőjelölt posztja alatt ismét megjelentek a Tiszában csalódott hívők. Egyikük azt írta: „Magyar Péter mai hangfelvételén egyértelműen elmondta, mi a véleménye… Nekem ennyi elég volt inkább nem is megyek el szavazni, becsapva érzem magam.”
Szijjártó Gábor tiszás politikusjelölt bejegyzése alatt is záporoztak a kritikus hozzászólások Magyar Péter hangfelvétele után. Az egyik felhasználó azt írta, „váltani kellene a vezetésnek is narratívát, mert nagyon nem jó a kommunikáció!
Sok ismerősöm el is bizonytalanodott, nem fognak elmenni szavazni.
Nem akarom elhinni, hogy Márk, Romulusz, Kapitány úr vagy éppen Ervin ezt jószemmel nézi. Sőt, tudom is biztos forrásból, hogy nem. De így bukni fogunk! Azt pedig nem élném túl!”
És maga a pártvezér, Magyar Péter is megkapta a kiábrándult hozzászólásokat. Ezek egyike: „Péter, eddig mindenhol ott voltam, hittem neked és a Tiszának. De ez a hangfelvétel most szíven ütött. Miért kell mást mondani a színpadon, és mást a zárt ajtók mögött? Ha tudtad, hogy ekkora a baj és g*ci nagy háború jön, miért nem voltál velünk őszinte? Nagyon nehéz így továbbra is kitartani mellettetek!
Hiába halandzsázol összevissza már bármit! Hiteltelenné váltál!”
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd
+Ez is érdekelheti
