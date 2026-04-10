Magyar Péter háborús kijelentése miatt pánikol a Tisza

Magyar Péter kimondta: „g*ci nagy háború lesz”. A felvétel nyilvánosságra kerülése után a Tisza Párt szimpatizánsainak tömegei fejezték ki csalódottságukat közösségi oldalaikon. Többen az ellenzéki tömörülés hitelességét és kommunikációját kérdőjelezték meg, sőt egyesek azt jelezték, hogy elbizonytalanodtak a választási részvételt illetően.
2026. április 10., péntek 09:57
Kitört a pánik Magyar Péter háborús elszólása miatt – „G.ci nagyháború lesz" – a tiszások között – írja a Mandiner. Ellepték a Tisza Párt közösségi oldalait a csalódott szimpatizánsok hozzászólásai, miután a Patrióta YouTube-csatorna nyilvánosságra hozta azt a felvételt, amelyből kiderül: Magyar Péter évek óta kettős játszmát űzött a magyar választópolgárokkal, így saját híveivel is.

Pécsi Egyetemisták Tisza-szigetéhez hasonló szimpatizánsok fordulnak a Tisza Párt ellen Magyar Péter háborús elszólása miatt
Fotó: Pécsi Egyetemisták Tisza-szigetének Facebook-oldala

A Tisza Párt bukását hozhatja a nyilvánosságra került hangfelvétel

A videón közzétett hangfelvételen Vogel Evelin, a pártelnök korábbi barátnője arról beszél, hogy „lehet jobb lenne a világ, hogyha humoristák lennének politikusok. Csak színészek ne legyenek, mert akkor háború lesz”. Erre Magyar úgy reagál, hogy

Így is az lesz, g*ci nagy háború lesz.

A Brüsszelben is székelő pártvezér kendőzetlen elszólása egybecseng az uniós fősodorban számtalanszor elhangzott háborúpárti vélekedésekkel. A Tisza Párt európai pártcsaládjának, 

  • a Néppárt első számú vezetője, Manfred Weber például azt mondta: eljött a pillanat, „amikor olyan katonákat kell [Ukrajnába] küldenünk, akiknek európai zászló van az egyenruhájukon”, 
  • az Európai Unió vezetője, Ursula von der Leyen bizottsági elnök nem kertelt kimondani: „Európa harcban áll”.
  • Boris Pistorius német védelmi miniszter egy alkalommal arról beszélt, legkésőbb 2029-ig nyílt összecsapásra számít Oroszországgal: „van, aki szerint már 2028-ban is lehetséges, és egyes katonai elemzők szerint ez volt az utolsó nyarunk békeidőben”,
  • a francia vezérkar főnöke pedig kijelentette: „háborúra készülünk”, 

mert másképp nem tudnának felkészülni az európaiak arra, hogy „elveszíthetik a gyerekeiket” és komoly „gazdasági nehézségeket” kell majd megélniük.

Hiába tagadták tehát a háború veszélyét a Tisza vezetői, pont a párt vezetője rántotta le a leplet az ellenzéki tömörülés valódi meglátásairól: „g*ci nagy háború lesz”. Ez akár a párt választási vereségét is hozhatja, ugyanis a Századvég legfrissebb felmérése alapján a magyarok többsége számára a béke, a háborúból való kimaradás a legfontosabb kérdés.

A magyaroknak a biztonságérzetük a legfontosabb
Fotó: Századvég

Kiakadtak a Tisza hívői: egy világ omlott össze bennük

Lassan már mindenki átlát a Brüsszel és a Tisza Párt által szőtt hálón, és a magyarok

  • háborúba sodródás, 
  • Brüsszel- és ukránpártiság, 
  • energiaár-emelkedés

miatt kockázatosnak tartják azt, ha Magyar Péter hatalomra kerülne. A felvétel nyilvánosságra kerülése után a Tisza Párt szimpatizánsainak tömegei fejezték ki csalódottságukat közösségi oldalaikon. Többen az ellenzéki tömörülés hitelességét és kommunikációját kérdőjelezték meg, sőt egyesek azt jelezték, hogy elbizonytalanodtak a választási részvételt illetően. 

„A mai hangfelvétel egészen elborzasztott… eddig mindig veletek voltam a kapun és házon itt a molinó, kitűző a kabátomon, plakát az a házam előtt az oszlopon. Barátokkal és családtagokkal vesztem össze… mert hittem bennetek a közös ügyben. Erre ez, csalódott vagyok minden hiába…” – olvasható Judák Zsolt tiszás politikus oldalán.

Nagy Ervint arra kérik a benne bízó tiszások, hogy beszéljen Magyar Péterrel
Fotó: Mandiner

Nagy Ervin oldalán ugyancsak megjelentek a Tisza hitelességét megkérdőjelező hozzászólások: „Nagy Ervin legalább te beszélj Péterrel! Nem jó a kommunikáció! Péter soha nem a tényekre reagál, a maga dolgát szajkózza, de ezzel nem fogunk nyerni. 

Egyre több ismerősöm bizonytalanodik el… Azt mondták, hogy nem akarnak elmenni szavazni. Változtassatok!” 

– írja egy csalódott tiszás.

Mialatt a Tisza Párt a hivatalos oldalán arról ír, hogy miért nem szövetkeznek egyetlen óellenzéki párttal sem, megjelent egy komment: „Péterben bíztunk eddig, de ha szerinte g.eci nagy háború lesz, arról miért nem szóltál a szavazóidnak?! Nagy csalódás vagy!” Egy másik felületen egy Tisza-sziget tag azért kesergett, mert Magyar Péterék nem vállalják a felelősséget.

„Csak egyszer az életben vállaljuk már a felelősséget gyerekek! Vidéki szigettagként mondom, hogy lassan kurv@ra elegem van belőletek/magunkból!”

 

Pártelnöke elszólása miatt kellemetlen helyzetbe került Rost Andrea is
Fotó: Mandiner

Rost Andrea ellenzéki képviselőjelölt posztja alatt ismét megjelentek a Tiszában csalódott hívők. Egyikük azt írta: „Magyar Péter mai hangfelvételén egyértelműen elmondta, mi a véleménye… Nekem ennyi elég volt inkább nem is megyek el szavazni, becsapva érzem magam.”

Szijjártó Gábor tiszás politikusjelölt bejegyzése alatt is záporoztak a kritikus hozzászólások Magyar Péter hangfelvétele után. Az egyik felhasználó azt írta, „váltani kellene a vezetésnek is narratívát, mert nagyon nem jó a kommunikáció! 

Sok ismerősöm el is bizonytalanodott, nem fognak elmenni szavazni. 

Nem akarom elhinni, hogy Márk, Romulusz, Kapitány úr vagy éppen Ervin ezt jószemmel nézi. Sőt, tudom is biztos forrásból, hogy nem. De így bukni fogunk! Azt pedig nem élném túl!”

Magyar Pétert a saját Fb-oldalán sem kímélik a csalódott tiszások
Fotó: Mandiner

És maga a pártvezér, Magyar Péter is megkapta a kiábrándult hozzászólásokat. Ezek egyike: „Péter, eddig mindenhol ott voltam, hittem neked és a Tiszának. De ez a hangfelvétel most szíven ütött. Miért kell mást mondani a színpadon, és mást a zárt ajtók mögött? Ha tudtad, hogy ekkora a baj és g*ci nagy háború jön, miért nem voltál velünk őszinte? Nagyon nehéz így továbbra is kitartani mellettetek!

Hiába halandzsázol összevissza már bármit! Hiteltelenné váltál!”

 

