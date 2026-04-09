A magyarok a nagy Brüsszel-, és ukránbarátsága miatt megbízhatatlannak tartják Magyar Pétert

Magyar Péter a magyarok többsége szemében megbízhatatlan
A Századvég legfrissebb felmérése szerint a magyarok 62 százaléka valószínűnek tartja, hogy a Tisza Párt kormányra kerülve Brüsszel elvárásainak megfelelően kitiltaná az orosz olajat és gázt Magyarországról, 57 százalékuk pedig azt, hogy velük belesodródna Magyarország az orosz–ukrán háborúba. A választás tétjeként a magyarok 56 százaléka Magyarország békéjének, biztonságának és energiabiztonságának megőrzését jelöli meg, és 51 százalék szerint Magyar Péter túlzottan Brüsszel- és ukránbarát politikus.
A Századvég friss kutatásából kiderül, hogy a magyarok pontosan látják a rájuk leselkedő veszélyeket, és többségük a változásban most nem egy jobb élet lehetőségét, hanem az adó- és energiaár-emelkedés, illetve a háborúba sodródás veszélyét látja. Éppen ezért egyre kevesebben hiszik azt, hogy Magyar Péter kormányra kerülése jót tenne Magyarországnak. A napi hírek ugyanis egyáltalán nem biztatóak: ukrán támadások az orosz energialétesítmények és vezetékek ellen, olajblokád alá vont Magyarország, míg a közel-keleti konfliktusban kölcsönösen pusztítják Irán és az Öböl menti országok energia-infrastruktúráját, ami már most száz dollár fölötti hordónkénti olajárhoz vezetett. 

Magyar Péter megbízhatatlan és energiaválságba, valamint háborúba vinné az országot a felmérés szerint
Fotó: Hegedüs Róbert/ MTI

Magyar Péter elképzeléseivel szemben a magyarok szemében a béke és az energiabiztonság a fontos

Ahogy Irán, úgy Zelenszkij ukrán elnök is a konfliktus kiterjesztésétől remél előnyt országa javára, amihez a brüsszeli politikusok lelkesen asszisztálnak. Ezek a brüsszeli politikusok az energiaár emelkedésére és az elhúzódó konfliktusból következő energiahiányra nem az orosz energiához való kézenfekvő visszatéréssel és az ukrajnai konfliktus tárgyalásos rendezésével válaszolnak, hanem az elhibázott szankciók folytatásaként 

  • az orosz olajról és gázról való végleges leválással, 
  • legkésőbb 2030-ig egy új háborúra való felkészüléssel.

A fokozódó nemzetközi konfliktusok és az egekbe szökő energiaárak láttán a Századvég szerint nem meglepő, hogy a magyarok 56 százaléka a választáson 

  • Magyarország békéjét,
  • a magyar gazdaság stabilitásának megőrzését, 
  • az adó- és energiaár-emelések elkerülését 

tartotta legfontosabb döntési szempontnak. Elvégre megfelelő mennyiségű és árú energia nélkül nemcsak a lakossági rezsiszámla emelkedne a mostani duplájára vagy háromszorosára, de azok a gyárak is elvándorolnának tőlünk, amelyek pont Magyarország stabil energetikai helyzete miatt költöztek az országba. A korrupció elleni harcot ezzel szemben 42 százalék nevezte meg fő döntési szempontként, míg három százalék nem válaszolt.

A magyaroknak a biztonságérzetük a legfontosabb
Fotó: Századvég

Magyar Péter megbízhatatlan a magyarok szemében Brüsszel és Kijev támogatása miatt

Kutatásában a Századvég azt is megkérdezte, hogy a válaszadók mennyire tartják valószínűnek, hogy egy esetleges Tisza-kormány Brüsszel elvárásainak megfelelően teljesen kitiltja Magyarországról az orosz olajat és gázt, ami jelentős energiaár- és benzinár-emelkedést okozna. A megkérdezettek 62 százaléka ezt elképzelhetőnek tartotta, 32 százalék szerint nem valószínű, míg hat százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni.

A többség szerint egy Tisza-kormány kivezetné az olcsó orosz energiát Magyarországról
Fotó: Századvég

Arra a kérdésre, hogy Brüsszel irányítása és Magyar Péter esetleges miniszterelnöksége alatt Magyarország belesodródna-e az Oroszország és Ukrajna közötti háborúba, vagy a háború finanszírozásában való részvételre kényszerülne, 57 százalék válaszolt úgy, hogy ezt valószínűnek tartja, míg 41 százalék ezzel ellentétes véleményt fogalmazott meg. Ennél a kérdésnél a megkérdezettek kettő százaléka nem formált véleményt.

A magyarok 57 százaléka biztos abban, ha Magyar Péter hatalomra kerül, az ország belekeveredik az orosz-ukrán háborúba
Fotó: Századvég

A Századvég végezetül azt kérdezte, hogy melyik politikus túlzottan Brüsszel- és ukránbarát és melyikük lenne a kockázatos választás. Magyar Pétert a válaszadók 51 százaléka tartja kockázatos választásnak, míg Orbán Viktorról ezt csak 19 százalék feltételezi, 30 százalék pedig nem nyilvánított véleményt.

 

