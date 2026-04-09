A DK az óellenzék még óellenzékibb politikusától várja a csodát
A magyarok a nagy Brüsszel-, és ukránbarátsága miatt megbízhatatlannak tartják Magyar Pétert
A Századvég friss kutatásából kiderül, hogy a magyarok pontosan látják a rájuk leselkedő veszélyeket, és többségük a változásban most nem egy jobb élet lehetőségét, hanem az adó- és energiaár-emelkedés, illetve a háborúba sodródás veszélyét látja. Éppen ezért egyre kevesebben hiszik azt, hogy Magyar Péter kormányra kerülése jót tenne Magyarországnak. A napi hírek ugyanis egyáltalán nem biztatóak: ukrán támadások az orosz energialétesítmények és vezetékek ellen, olajblokád alá vont Magyarország, míg a közel-keleti konfliktusban kölcsönösen pusztítják Irán és az Öböl menti országok energia-infrastruktúráját, ami már most száz dollár fölötti hordónkénti olajárhoz vezetett.
Magyar Péter elképzeléseivel szemben a magyarok szemében a béke és az energiabiztonság a fontos
Ahogy Irán, úgy Zelenszkij ukrán elnök is a konfliktus kiterjesztésétől remél előnyt országa javára, amihez a brüsszeli politikusok lelkesen asszisztálnak. Ezek a brüsszeli politikusok az energiaár emelkedésére és az elhúzódó konfliktusból következő energiahiányra nem az orosz energiához való kézenfekvő visszatéréssel és az ukrajnai konfliktus tárgyalásos rendezésével válaszolnak, hanem az elhibázott szankciók folytatásaként
- az orosz olajról és gázról való végleges leválással,
- legkésőbb 2030-ig egy új háborúra való felkészüléssel.
A fokozódó nemzetközi konfliktusok és az egekbe szökő energiaárak láttán a Századvég szerint nem meglepő, hogy a magyarok 56 százaléka a választáson
- Magyarország békéjét,
- a magyar gazdaság stabilitásának megőrzését,
- az adó- és energiaár-emelések elkerülését
tartotta legfontosabb döntési szempontnak. Elvégre megfelelő mennyiségű és árú energia nélkül nemcsak a lakossági rezsiszámla emelkedne a mostani duplájára vagy háromszorosára, de azok a gyárak is elvándorolnának tőlünk, amelyek pont Magyarország stabil energetikai helyzete miatt költöztek az országba. A korrupció elleni harcot ezzel szemben 42 százalék nevezte meg fő döntési szempontként, míg három százalék nem válaszolt.
Magyar Péter megbízhatatlan a magyarok szemében Brüsszel és Kijev támogatása miatt
Kutatásában a Századvég azt is megkérdezte, hogy a válaszadók mennyire tartják valószínűnek, hogy egy esetleges Tisza-kormány Brüsszel elvárásainak megfelelően teljesen kitiltja Magyarországról az orosz olajat és gázt, ami jelentős energiaár- és benzinár-emelkedést okozna. A megkérdezettek 62 százaléka ezt elképzelhetőnek tartotta, 32 százalék szerint nem valószínű, míg hat százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni.
Arra a kérdésre, hogy Brüsszel irányítása és Magyar Péter esetleges miniszterelnöksége alatt Magyarország belesodródna-e az Oroszország és Ukrajna közötti háborúba, vagy a háború finanszírozásában való részvételre kényszerülne, 57 százalék válaszolt úgy, hogy ezt valószínűnek tartja, míg 41 százalék ezzel ellentétes véleményt fogalmazott meg. Ennél a kérdésnél a megkérdezettek kettő százaléka nem formált véleményt.
A Századvég végezetül azt kérdezte, hogy melyik politikus túlzottan Brüsszel- és ukránbarát és melyikük lenne a kockázatos választás. Magyar Pétert a válaszadók 51 százaléka tartja kockázatos választásnak, míg Orbán Viktorról ezt csak 19 százalék feltételezi, 30 százalék pedig nem nyilvánított véleményt.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert
+Ez is érdekelheti
Orbán Balázs: a kétarcú Magyar Péter újabb hazugságára derült fény
A Tisza mindig is hazudott a háborúról, most Magyar Péter lebuktatta őket - videóval
Orbán Viktor: a magyar emberek rekordszámban mondtak nemet az olajblokádra és a háború finanszírozására
Megszólalt Orbán Viktor édesanyja: a fiamnak a politika nem foglalkozása, hanem a hivatása
Gulyás: az EB felszólította a kormányt, hogy függessze fel a védett üzemanyagárak alkalmazását
Gulyás: a kormány mindent megtesz a védett üzemanyagár és a rezsicsökkenés megvédése érdekében
Szijjártó: csak a nemzeti kormány képes kimaradni a Tisza Pártot kitaláló brüsszeliek és kijeviek háborújából
Kocsis Máté: külföldről akarnak Magyarországon kormányt váltani
Exkluzív interjút adott a Tényeknek J.D. Vance
Magyar Péter beismerte: „g...ci nagy háború lesz”
Orbán Viktor: Ez a kampány hangos többséggé tett bennünket