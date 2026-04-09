2026. április 09. csütörtök, Erhard
magyar péter
hangfelvétel
brüsszel
háború

Magyar Péter beismerte: „g...ci nagy háború lesz”

Magyar Péter és korábbi barátnője, Vogel Evelin újabb lebukása
Hangfelvétel leplezte le a Tisza elnökét, melyet Deák Dániel hozott nyilvánosságra. A XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán bemutatta azt a Patriótákhoz eljuttatott anyagot, miszerint Magyar Péter pontosan tudja, hogy a háború veszélye ott leselkedik a magyarokra, mire készülnek Brüsszelben, de a nyilvánosság előtt tagadja. Nem véletlen, hogy a magyarok többsége nem bízik benne.
Hangfelvétel érkezett a Patriótához a Tisza Párt elnökéről, amelyből kiderült: a legfontosabb kérdésben veri át a magyarokat. „G...ci nagy háború lesz” – mondja Magyar Péter a hangfelvételen, ugyanis pontosan jól tudja, mekkora veszély az ukrán háború, pontosan tudja, mire készülnek Brüsszelben, de a nyilvánosság előtt tagadja.

Magyar Péter pontosan tudja, milyen veszélyek leselkednek a magyarokra, ám Brüsszel parancsait fontosabbnak tartja
Magyar Péter eltitkolja, mekkora veszély leselkedik a magyarokra

Publikusan az ukrán háborút riogatásnak nevezi, a magyar emberek előtt lehazudja a háború veszélyét és lehazudja a háborúpári brüsszeli politikusok okozta veszélyt. Szándékosan megtéveszti a magyarokat az ukrán háború kapcsán, hogy elterelje a figyelmet a veszélyről. Deák Dániel nyilvánosságra hozta a hanganyagot, amiből pontosan kiderül, mit is gondol a háborúról Magyar Péter.

A hangfelvételen Vogel Evelin, a Tisza Párt elnökének volt barátnője, hogy az lenne a legjobb, ha humoristák lennének politikusok, mert ha a színészekből kerülnek ki, akkor nagy háború lesz. Erre Magyar Péter közölte:

Így is az lesz, g.ci nagy háború lesz...

 

Deák Dániel szerint ezt a hangfelvételt mindenkinek hallania kell, míg Bohár Dániel szerint ezt a hazudozó szerepet osztották ki Brüsszelben Magyar Péternek. 

Mi viszont legyünk észnél, mert a jövőnk múlik rajta

– fogalmazott a műsorvezető.

A magyarok többsége Brüsszel csatlósának tartja Magyar Pétert

Lassan már mindenki átlát a Brüsszel és a Tisza Párt által szőtt hálón, és a magyarok 

  • háborúba sodródás, 
  • Brüsszel- és ukránpártiság, 
  • energiaár-emelkedés

miatt kockázatosnak tartják azt, ha Magyar Péter hatalomra kerülne. Egy felmérés szerint a magyarok 62 százaléka azt gondolja, hogy egy esetleges Tisza párti választási győzelem nemcsak Brüsszel elvárásainak megfelelően kitiltja az orosz olajat és gázt Magyarországról, hanem 57 százalékuk még azt is feltételezi, hogy az EU jelenlegi vezetőivel egyetértve belesodorják Magyarországot az orosz-ukrán háborúba. A fentiek ismeretében nem véletlen, hogy a választás tétjeként, három fő témájaként a magyarok 56 százaléka, Magyarország 

  1. békéjének, 
  2. biztonságának, 
  3. energiabiztonságának 

megőrzését jelöli meg, mint legfontosabb kérdést.

