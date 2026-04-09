A DK az óellenzék még óellenzékibb politikusától várja a csodát
Magyar Péter beismerte: „g...ci nagy háború lesz”
Hangfelvétel érkezett a Patriótához a Tisza Párt elnökéről, amelyből kiderült: a legfontosabb kérdésben veri át a magyarokat. „G...ci nagy háború lesz” – mondja Magyar Péter a hangfelvételen, ugyanis pontosan jól tudja, mekkora veszély az ukrán háború, pontosan tudja, mire készülnek Brüsszelben, de a nyilvánosság előtt tagadja.
Magyar Péter eltitkolja, mekkora veszély leselkedik a magyarokra
Publikusan az ukrán háborút riogatásnak nevezi, a magyar emberek előtt lehazudja a háború veszélyét és lehazudja a háborúpári brüsszeli politikusok okozta veszélyt. Szándékosan megtéveszti a magyarokat az ukrán háború kapcsán, hogy elterelje a figyelmet a veszélyről. Deák Dániel nyilvánosságra hozta a hanganyagot, amiből pontosan kiderül, mit is gondol a háborúról Magyar Péter.
A hangfelvételen Vogel Evelin, a Tisza Párt elnökének volt barátnője, hogy az lenne a legjobb, ha humoristák lennének politikusok, mert ha a színészekből kerülnek ki, akkor nagy háború lesz. Erre Magyar Péter közölte:
Így is az lesz, g.ci nagy háború lesz...
Deák Dániel szerint ezt a hangfelvételt mindenkinek hallania kell, míg Bohár Dániel szerint ezt a hazudozó szerepet osztották ki Brüsszelben Magyar Péternek.
Mi viszont legyünk észnél, mert a jövőnk múlik rajta
– fogalmazott a műsorvezető.
A magyarok többsége Brüsszel csatlósának tartja Magyar Pétert
Lassan már mindenki átlát a Brüsszel és a Tisza Párt által szőtt hálón, és a magyarok
- háborúba sodródás,
- Brüsszel- és ukránpártiság,
- energiaár-emelkedés
miatt kockázatosnak tartják azt, ha Magyar Péter hatalomra kerülne. Egy felmérés szerint a magyarok 62 százaléka azt gondolja, hogy egy esetleges Tisza párti választási győzelem nemcsak Brüsszel elvárásainak megfelelően kitiltja az orosz olajat és gázt Magyarországról, hanem 57 százalékuk még azt is feltételezi, hogy az EU jelenlegi vezetőivel egyetértve belesodorják Magyarországot az orosz-ukrán háborúba. A fentiek ismeretében nem véletlen, hogy a választás tétjeként, három fő témájaként a magyarok 56 százaléka, Magyarország
- békéjének,
- biztonságának,
- energiabiztonságának
megőrzését jelöli meg, mint legfontosabb kérdést.
Nyitókép: TV2 Tények
