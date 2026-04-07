Elemzés: JD Vance alelnök megcáfolta Magyar Péter legfőbb állítását és kiállt Brüsszellel szemben is Orbán Viktor mellett

Határozott hangvételű üzenetet küldött J. D. Vance kedden Budapesten, ahol Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatót a Karmelita kolostorban: az amerikai alelnök nemcsak a magyar–amerikai kapcsolatokról beszélt, hanem keményen bírálta Brüsszelt és az európai nyugati politikai folyamatokat is. Deák Dániel szerint JD Vance romba döntötte Brüsszel és a Tisza terveit és egyértelművé tette, Washington Orbán Viktor mellett áll.



Deák Dániel ötpontos elemzése

A XXI. Század Intézet vezető elemzője saját közösségi oldalán megosztott posztjában kiemelte, az amerikai alelnök szerint a közelgő választások tétje nemcsak a nemzeti szuverenitás megőrzése, hanem a külső, különösen az ukrán befolyásolási kísérletek visszaverése is. Miközben a tengerentúli politikus a magyar energetikai és külpolitikai stabilitást méltatta, Deák Dániel arra figyelmeztet, hogy egy esetleges irányváltás alapjaiban rengetné meg Magyarország nemzetközi kapcsolatrendszerét.