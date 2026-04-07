A Kárpátia frontembere a Tiszáról: Ne szavazzunk olyanokra, akik más ország zsoldjában állnak!
Elemzés: JD Vance alelnök megcáfolta Magyar Péter legfőbb állítását és kiállt Brüsszellel szemben is Orbán Viktor mellett
Határozott hangvételű üzenetet küldött J. D. Vance kedden Budapesten, ahol Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatót a Karmelita kolostorban: az amerikai alelnök nemcsak a magyar–amerikai kapcsolatokról beszélt, hanem keményen bírálta Brüsszelt és az európai nyugati politikai folyamatokat is. Deák Dániel szerint JD Vance romba döntötte Brüsszel és a Tisza terveit és egyértelművé tette, Washington Orbán Viktor mellett áll.
Deák Dániel ötpontos elemzése
A XXI. Század Intézet vezető elemzője saját közösségi oldalán megosztott posztjában kiemelte, az amerikai alelnök szerint a közelgő választások tétje nemcsak a nemzeti szuverenitás megőrzése, hanem a külső, különösen az ukrán befolyásolási kísérletek visszaverése is. Miközben a tengerentúli politikus a magyar energetikai és külpolitikai stabilitást méltatta, Deák Dániel arra figyelmeztet, hogy egy esetleges irányváltás alapjaiban rengetné meg Magyarország nemzetközi kapcsolatrendszerét.
- Orbán Viktor győzelmét várják a vasárnapi választáson: JD Vance amerikai alelnök világossá tette, hogy a magyar miniszterelnök egyedülálló államférfi Európában, aki reálisan látja a geopolitikai helyzetet.
- Üzenet Brüsszelnek: Példanélkülinek és szégyenletesnek nevezte az amerikai alelnök Brüsszel beavatkozási próbálkozásait a magyar választási kampányba, és közölte, azért is jött Budapestre, hogy ellensúlyozza a brüsszeli beavatkozást.
- Nem orosz, hanem ukrán beavatkozás van ma Magyarországon: JD Vance szerint Zelenszkijék az amerikai elnökválasztási kampányba is megpróbáltak beavatkozni Joe Biden oldalán.
- Orbán Viktor pozitív példa Európa számára: Magyarország minden irányba nyitott az energetika terén is, így nálunk olcsóbbak az energiaárak.
- Magyar Péter hiába üzenget, vele veszélybe kerülne a magyar jövő: Egy Tisza-kormány Brüsszel-párti külpolitikát képviselne, melynek keretében megromlanának a kapcsolataink Amerikával, Oroszországgal és Kínával is, ami minden magyar ember számára hátrányos és kockázatos lenne.
Ez a vasárnapi választás egyik tétje.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
