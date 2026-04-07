J. D. Vance keményen üzent Brüsszelnek Budapestről: „Hagyják békén Magyarországot!”

J. D. Vance keményen üzent Brüsszelnek Budapestről: „Hagyják békén Magyarországot!”
Határozott hangvételű üzenetet küldött J. D. Vance kedden Budapesten, ahol Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatót a Karmelita kolostorban. Az amerikai alelnök nemcsak a magyar–amerikai kapcsolatokról beszélt, hanem keményen bírálta Brüsszelt és az európai nyugati politikai folyamatokat is.
„Üzenet Brüsszelnek: hagyják békén Magyarországot!”

J. D. Vance szerint budapesti látogatása egyértelmű politikai üzenet a brüsszeli bürokraták felé, akik – megfogalmazása szerint – nem kedvelik a magyar miniszterelnököt, és ártani akarnak a magyar gazdaságnak.

Az amerikai alelnök hangsúlyozta: ennek oka az, hogy a magyar emberek szuverén politikát választanak, amit szerinte külső szereplők nem fogadnak el.


Energiaválság: Orbán politikája a követendő példa

J.D. Vance az európai energiakrízisről is beszélt, és úgy fogalmazott, hogy a válság súlyossága annak köszönhető, hogy Európa nem követi Orbán Viktor politikáját.

Kiemelte: Magyarországon az energiaárak alacsonyabbak, mint Nyugat-Európában, az európai vezetőknek Orbán Viktor energiapolitikáját kellene követniük, ha valódi energiabiztonságot akarnak.


„A nyugati civilizáció védelme a közös ügyünk”

Az amerikai alelnök szerint Magyarország szerepe jóval nagyobb, mint amit mérete indokolna.
Úgy fogalmazott: egy tízmilliós ország, amely mégis jelentős hatást gyakorol a világra, különösen a nyugati értékek védelmében.

Hangsúlyozta, hogy a nyugati civilizáció megőrzése közös feladat, amelyben Magyarország kulcsszerepet játszik.


Példátlan a külföldi beavatkozás a magyar választásokba

J. D. Vance a magyar választási kampányt is szóba hozta, és azt mondta, hogy ami a kampány során történt, az a külső beavatkozás egyik legrosszabb példája egy szuverén ország életébe.

Kiemelte, Brüsszel arra törekedett, hogy gyengítse Magyarország energiafüggetlenségét, ezzel együtt a magyar gazdaságot is károsítani akarta, valamint technológiai cégeken keresztül befolyásolni próbálta az online tartalmakat, így azt is, hogy a magyar választók milyen információkhoz jutnak hozzá.


Ukrajna is célkeresztben

Az amerikai alelnök még tovább ment, és kijelentette: nemcsak Brüsszel, hanem Ukrajna is megpróbál beavatkozni a magyar választásokba.

J. D. Vance szerint az ukrán hírszerzés korábban az amerikai választásokba, most pedig a magyar politikai folyamatokba próbál beavatkozni.


Egyértelmű politikai üzenet

A sajtótájékoztató végén az amerikai alelnök hangsúlyozta: a magyar választópolgároknak április 12-én azt kell mérlegelniük, ki képviseli valóban az érdekeiket. Világossá tette álláspontját: az Egyesült Államok Orbán Viktort támogatja.

 

