Orbán Viktor: Az Egyesült Államok a világ legerősebb országa, és ők ma a szövetségeseink, Magyarország békéje és biztonsága így garantált
J. D. Vance keményen üzent Brüsszelnek Budapestről: „Hagyják békén Magyarországot!”
J. D. Vance szerint budapesti látogatása egyértelmű politikai üzenet a brüsszeli bürokraták felé, akik – megfogalmazása szerint – nem kedvelik a magyar miniszterelnököt, és ártani akarnak a magyar gazdaságnak.
Az amerikai alelnök hangsúlyozta: ennek oka az, hogy a magyar emberek szuverén politikát választanak, amit szerinte külső szereplők nem fogadnak el.
Energiaválság: Orbán politikája a követendő példa
J.D. Vance az európai energiakrízisről is beszélt, és úgy fogalmazott, hogy a válság súlyossága annak köszönhető, hogy Európa nem követi Orbán Viktor politikáját.
Kiemelte: Magyarországon az energiaárak alacsonyabbak, mint Nyugat-Európában, az európai vezetőknek Orbán Viktor energiapolitikáját kellene követniük, ha valódi energiabiztonságot akarnak.
„A nyugati civilizáció védelme a közös ügyünk”
Az amerikai alelnök szerint Magyarország szerepe jóval nagyobb, mint amit mérete indokolna.
Úgy fogalmazott: egy tízmilliós ország, amely mégis jelentős hatást gyakorol a világra, különösen a nyugati értékek védelmében.
Hangsúlyozta, hogy a nyugati civilizáció megőrzése közös feladat, amelyben Magyarország kulcsszerepet játszik.
Példátlan a külföldi beavatkozás a magyar választásokba
J. D. Vance a magyar választási kampányt is szóba hozta, és azt mondta, hogy ami a kampány során történt, az a külső beavatkozás egyik legrosszabb példája egy szuverén ország életébe.
Kiemelte, Brüsszel arra törekedett, hogy gyengítse Magyarország energiafüggetlenségét, ezzel együtt a magyar gazdaságot is károsítani akarta, valamint technológiai cégeken keresztül befolyásolni próbálta az online tartalmakat, így azt is, hogy a magyar választók milyen információkhoz jutnak hozzá.
Ukrajna is célkeresztben
Az amerikai alelnök még tovább ment, és kijelentette: nemcsak Brüsszel, hanem Ukrajna is megpróbál beavatkozni a magyar választásokba.
J. D. Vance szerint az ukrán hírszerzés korábban az amerikai választásokba, most pedig a magyar politikai folyamatokba próbál beavatkozni.
Egyértelmű politikai üzenet
A sajtótájékoztató végén az amerikai alelnök hangsúlyozta: a magyar választópolgároknak április 12-én azt kell mérlegelniük, ki képviseli valóban az érdekeiket. Világossá tette álláspontját: az Egyesült Államok Orbán Viktort támogatja.
