J. D. Vance: Amit az Európai Unióban és Brüsszelben látunk, az botrányos

Orbán Balázs új Facebook-bejegyzésében kitért arra, hogy J. D. Vance hevesen bírálta a külföldi befolyásolási kísérleteket és a Magyarországot érő kritikákat. Felidézte J. D. Vance szavait, aki úgy fogalmazott: „Amit az Európai Unióban, Brüsszelben és egyes külföldi befolyásolási műveletek kapcsán látunk, az botrányos.” Az amerikai alelnök szerint sok méltatlan támadás éri Orbán Viktort és a magyar választást – de végső soron a magyar emberek döntenek, mert így helyes.

J.D. Vance amerikai alelnök beszédet mond a Magyar-Amerikai Barátság Napja alkalmából rendezett nagygyűlésen az MTK Sportparkban 2026. április 7-én.

J. D. Vance szerint senki sem segítette úgy a béke ügyét, mint Orbán Viktor

Az amerikai alelnök botrányosnak és elfogadhatatlannak nevezte, hogy Zelenszkij fenyegetést intézett Magyarország kormányfője ellen. A Trump adminisztráció második embere szerint Orbán Viktor nagyon fontos partnere a békének az amerikai kormány számára. Európában vannak sokkal nagyobb gazdaságok és népesebb országok, de az európai politikai központok többsége messze nem segítette annyira az orosz–ukrán béke ügyét, mint Orbán Viktor.

Ha békét akarsz teremteni, akkor értened kell, mit gondol a konfliktus mindkét oldala. Nem árulás megérteni, hogy honnan jönnek az oroszok és az ukránok. Ez a békés rendezés szükséges feltétele. Ez nem orosz befolyás. És ez nem amerikai befolyás sem. Ez a béke iránti szándék – állította J. D. Vance, aki szerint a liberálisok azt mondják, ha az