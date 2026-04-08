J. D. Vance: Amit az Európai Unióban és Brüsszelben látunk, az botrányos
Orbán Balázs legfrissebb Facebook-bejegyzésében az amerikai alelnök szavait idézve számol be a kritikáiról, amelyet a brüsszeli és egyéb külföldi befolyásolási kísérletekkel kapcsolatban fogalmazott meg. J. D. Vance szerint méltatlan támadások érik Magyarországot és a választási folyamatot, elfogadhatatlannak nevezte a külső nyomásgyakorlást, és Orbán Viktort a béke szempontjából fontos partnernek nevezte.
Orbán Balázs új Facebook-bejegyzésében kitért arra, hogy J. D. Vance hevesen bírálta a külföldi befolyásolási kísérleteket és a Magyarországot érő kritikákat. Felidézte J. D. Vance szavait, aki úgy fogalmazott: „Amit az Európai Unióban, Brüsszelben és egyes külföldi befolyásolási műveletek kapcsán látunk, az botrányos.” Az amerikai alelnök szerint sok méltatlan támadás éri Orbán Viktort és a magyar választást – de végső soron a magyar emberek döntenek, mert így helyes. 

J.D. Vance amerikai alelnök beszédet mond a Magyar-Amerikai Barátság Napja alkalmából rendezett nagygyűlésen az MTK Sportparkban 2026. április 7-én.
J. D. Vance szerint senki sem segítette úgy a béke ügyét, mint Orbán Viktor

Az amerikai alelnök botrányosnak és elfogadhatatlannak nevezte, hogy Zelenszkij fenyegetést intézett Magyarország kormányfője ellen. A Trump adminisztráció második embere szerint Orbán Viktor nagyon fontos partnere a békének az amerikai kormány számára. Európában vannak sokkal nagyobb gazdaságok és népesebb országok, de az európai politikai központok többsége messze nem segítette annyira az orosz–ukrán béke ügyét, mint Orbán Viktor.

Ha békét akarsz teremteni, akkor értened kell, mit gondol a konfliktus mindkét oldala. Nem árulás megérteni, hogy honnan jönnek az oroszok és az ukránok. Ez a békés rendezés szükséges feltétele. Ez nem orosz befolyás. És ez nem amerikai befolyás sem. Ez a béke iránti szándék – állította J. D. Vance, aki szerint a liberálisok azt mondják, ha az 

  • Egyesült Államok alelnöke idejön, és azt mondja, Orbán Viktor jó munkát végez, és a béke szempontjából hasznos államférfi — az külföldi befolyás,
  • az már nem számít külföldi befolyásnak, amikor az Európai Unió eurómilliárdok visszatartásával fenyegeti Magyarországot azért, mert megvédi a határait,
  • azt sem tartják külföldi befolyásnak, amikor az ukránok leállítanak vezetékeket, és ezzel szenvedést okoznak a magyar embereknek, hogy befolyásolják a választásokat. 

Ez egyszerűen nem állja meg a helyét

– közölte az alelnök.

Az amerikai alelnök kiállt Orbán Viktor politikája mellett

J. D. Vance úgy véli, külföldi befolyás az, amikor más kormányok fenyegetnek, nyomást gyakorolnak, és gazdasági eszközökkel próbálják megmondani, hogyan szavazz. Ez pedig a magyar emberek számára — függetlenül attól, hogy szeretik-e Orbán Viktort, vagy egyetértenek-e bizonyos politikákkal — 

alapvetően a szuverenitás elleni támadás.

Az Egyesült Államok alelnöke kétnapos diplomáciai látogatásra érkezett Budapestre, hogy a sorsdöntő parlamenti választások előtt támogatásáról biztosítsa a magyar miniszterelnököt. J. D. Vance a látogatás záróakkordjaként a Mathias Corvinus Collegiumban osztotta meg gondolatait a jövő kihívásairól. Az amerikai alelnök szót ejtett a választási folyamatba való külföldi beavatkozásokról is, s újfent kiállt Orbán Viktor politikája mellett.

 

 

 

