J.D. Vance az MCC-ben: Elfogadhatatlan, hogy Zelenszkij katonákat akart küldeni Orbán Viktor házához
Szerdán délelőtt különleges eseménynek adott otthont a Mathias Corvinus Collegium (MCC): J.D. Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke látogatott el az intézménybe, ahol a diákok előtt zajló beszélgetésen vett részt Szalai Zoltán főigazgató vendégeként. Az eseményen Orbán Balázs, az MCC kuratóriumi elnöke mondott nyitóbeszédet.
A találkozó lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok közvetlenül hallhassák az egyik legbefolyásosabb amerikai politikus gondolatait.
J.D. Vance budapesti programja a magyar-amerikai kapcsolatok erősítését szolgálja, és illeszkedik abba a sorba, amelyben magas szintű amerikai vezetők mutatnak ki érdeklődést Magyarország iránt.
Az alelnök látogatása az MCC-ben különösen jelentős, hiszen az intézmény a közép-európai konzervatív gondolkodás és tehetséggondozás egyik legfontosabb központja, ahol rendszeresen vendégeskednek magas rangú nemzetközi szakértők és politikai vezetők - írja a Mandiner.
Panelbeszélgetés az amerikai-magyar kapcsolatokról
Az esemény elején sor került egy rövid panelbeszélgetésre, amelyen részt vett James Orr, a Cambridge-i Egyetem professzora, Ugrósdy Márton, a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkára és Gladden Pappin, a Magyar Külügyi Intézet igazgatója.
Orr arról beszélt, hogy Magyarország megpróbált ellenállni a woke transznacionális mozgalomnak. „Vissza kell hozni a démoszt a demokráciába” – jelentette ki Ugrósdy Márton, aki szerint az európai vezetés eltávolodott az emberektől. Pappin kiemelte az oktatás fontosságát, hogy mennyire fontos a nyugati értékek átadása, és ezt Magyarország is felismerte, és ez az, ami ide vonzza az amerikai republikánusokat.
ames Orr elmondta: örül, hogy az alelnök nyíltan beszélt a Karmelitában, és kimondta: külföldi beavatkozás zajlik a magyar választásba. Kijelentette: szereti Európát, és éppen ezért nem szereti az Európai Uniót.
Gladden Pappin az amerikai támogatással kapcsolatban elmondta: az alelnök felismerte, hogy Magyarország kivétel az Európai Unióban. Hozzátette a külföldi beavatkozás nem Vance jelenléte, hanem az, amit Brüsszel csinál azzal, hogy zsarolja az országot, és visszatartja a pénzeket.
Orbán Balázs köszöntötte JD Vance-t. Elmondta: mikor Vance még csak szenátor volt már egyeztettek vele, hogy látogasson el az MCC-ben.
Sose volt még olyan szoros kapcsolat az Egyesült Államok és Magyarország között”
– jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója.
Elmondta: osztoznak Vance azon aggodalmán, hogy túlságosan nagy a progresszív befolyás a felsőoktatáson.
Az MCC sikeréről is beszélt Orbán Balázs, és megköszönte az alelnöknek, hogy ellátogatott az intézménybe.
Beszélgetés az alelnökkel
JD Vance alelnökkel Szalai Zoltán az MCC főigazgatója beszélgetett.
Szalai Zoltán megkérdezte, hogy miért fogadta el az MCC meghívását az Egyesült Államok alelnöke. Vance azzal viccelődött, hogy a látogatást Orbán Viktor javasolta ebéd közben.
Vance elmondta: az MCC bebizonyítja, hogy lehetséges olyan felsőoktatási intézmény, amely elkötelezett a nagyszerűség iránt, de közben elkötelezett az értékek mellett is, és fontosnak tartja a nyugati civilizáció felépítését.
JD Vance a választásokba való beavatkozásokkal kapcsolatban: megdöbbent azon, hogy Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort.
„Ez elfogadhatatlan”.
– jelentette ki. Az alelnök szerint a választásba való beavatkozás az is, hogy Ukrajna leállította a Barátság kőolajvezetéket.
Beszélt arról, hogy megtekintette a Szent Koronát, ami nagy hatással volt rá.
Szavazzatok arra, akit vezetőtöknek akartok”
– mondta az alelnök, aki elutasította, hogy beavatkozna az Egyesült Államok a magyar választásokba.
Orbán Viktorról elmondta, hogy jó munkát csinál, jó partner a békében. Szerinte a magyar miniszterelnök mindkét oldalt megérti, ami szerinte szükséges a konfliktus megértéséhez.
„Botrány, amit az EU csinál Magyarországgal” – jelentette ki.
Azért vagyunk itt, hogy megmutassuk, hogy sok barátja van Magyarországnak, aki felismeri, hogy Orbán Viktor jó munkát végez”
– mondta.
Vance hozzátette: azt hitték könnyebb lesz lezárni az ukrán-orosz konfliktust. Elmondta: sokat segítettek a háttérben a nyugati vezetők, de a legsegítőkészebb Orbán Viktor volt. „Nincs értelme a háborúnak” – jelentette ki. Feltette a kérdést: mi értelme néhány méterért ennyi embert elveszíteni?
„Szeretjük Európát”
– jelentette ki JD Vance.
Az alelnök elmondta: azok az ideák, amik létrehozták az Egyesült Államokat, azok mind Európában születettek.
„Nagyon sok baj van a politikai vezetéssel, különösen a brüsszeli bürokratákkal” – tette hozzá. Példaként említette az energiapolitikát.
Az iráni helyzettel kapcsolatban elmondta: az iráni hadsereg megsemmisítése volt a célt, amit gyakorlatilag elértek.
A tűzszünettel kapcsolatban kijelentette: ha Irán megnyitja a Hormuzi-szorost, akkor Amerika sem lövi Iránt.
Az iráni vezetésről elmondta: voltak akik jelezték, hogy szívesen tárgyalnak, de voltak, akik nem és aláássák a megegyezést, és ez nehézzé teszi a tárgyalást. Éppen ezért szerinte törékeny lehet ez a tűzszünet. Ha nem tartják be az irániak az oldalukat.
Vance az oktatással kapcsolatban elmondta:
fontos, hogy a diploma vagy adjon egy jó szakmát, vagy megtanítson gondolkodni.
Szalai Zoltán megkérdezte az alelnöktől, mit tanult meg a Yale Egyetemen eltöltött évek alatt: Vance elmondta, hogy megtanulta, hogyan működnek az elit rendszerek. Hozzátette: nagyon szűk az elit az Egyesült Államokban, és rendkívül elszigetelt. Találkozott olyan emberekkel, akik soha nem beszéltek átlagos emberekkel. Vance szerint fontos lenne meritokratikussá tenni az amerikai rendszert, és meg kellene szüntetni a faji alapú diszkriminációt.
A civilizációnk nem egy nap alatt épült, ezért nem is lehet megmenteni egy nap alatt”
– zárta az üzenetét az alelnök.
