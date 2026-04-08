J.D. Vance az MCC-ben: Elfogadhatatlan, hogy Zelenszkij katonákat akart küldeni Orbán Viktor házához

Szerdán délelőtt különleges eseménynek adott otthont a Mathias Corvinus Collegium (MCC): J.D. Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke látogatott el az intézménybe, ahol a diákok előtt zajló beszélgetésen vett részt Szalai Zoltán főigazgató vendégeként. Az eseményen Orbán Balázs, az MCC kuratóriumi elnöke mondott nyitóbeszédet.

A találkozó lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok közvetlenül hallhassák az egyik legbefolyásosabb amerikai politikus gondolatait.

J.D. Vance budapesti programja a magyar-amerikai kapcsolatok erősítését szolgálja, és illeszkedik abba a sorba, amelyben magas szintű amerikai vezetők mutatnak ki érdeklődést Magyarország iránt.

Az alelnök látogatása az MCC-ben különösen jelentős, hiszen az intézmény a közép-európai konzervatív gondolkodás és tehetséggondozás egyik legfontosabb központja, ahol rendszeresen vendégeskednek magas rangú nemzetközi szakértők és politikai vezetők - írja a Mandiner.