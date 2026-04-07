Válogatás nélkül fenyegetnek mindenkit Magyar Péter hívei

Emellett Nagy Dávid bírálta a Tisza Pártot és annak elnökét, Magyar Pétert, amiért a Kutyapárt indulását támadták. Bár megjegyzendő, hogy azóta három MKKP-s egyéni jelölt is visszalépett a további küzdelmektől. Ennek kapcsán megjegyzendő, hogy nemrég a Magyar Nemzetnek nyilatkozott egy, a Tisza elnökségével együtt dolgozó forrásuk, aki szerint mindenáron el akarják érni, hogy az áprilisi választásokon kizárólag a Tisza Párt és a Fidesz jelöltjei szerepeljenek a szavazólapon.

A nyomásgyakorlást a Tisza Párt a közösségi médiában is folytatja. Különböző profilokon keresztül ugyanis azt állítják, amennyiben a Kutyapárt nem lép vissza, úgy „veszélyezteti a kormányváltást”. Mindezzel persze a tiszások hamisnak tüntetik fel a saját maguk által promotált közvélemény-kutatásokat is, amelyek szerint pártjuk jelentős arányban vezet a kormánypártok előtt.

A kormánypártiakat is fenyegetik az agresszív tiszások

Ugyanakkor nem csak a potenciális szövetségeseket támadják durván a Tisza Párt hívei: a kormánypárti szimpatizánsoknak és politikusoknak is folyamatos gyűlölethullámmal kell szembesülniük.