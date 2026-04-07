Orbán Viktor: Az Egyesült Államok a világ legerősebb országa, és ők ma a szövetségeseink, Magyarország békéje és biztonsága így garantált
Szijjártó Péter: J. D. Vance látogatása is mutatja, hogy új aranykor kezdődött Magyarország és az Egyesült Államok között
A tárcavezető J. D. Vance érkezését követően arról számolt be az M1-nek nyilatkozva, hogy harmincöt éve, 1991-ben járt utoljára amerikai alelnök Magyarországon, és 2006 óta nem volt ilyen magas rangú amerikai látogatás, így a mostani vizit is világosan mutatja, hogy új aranykor kezdődött a két ország kapcsolataiban.
Donald Trump elnök hivatalba lépése óta egy teljesen más minősége van ennek a kapcsolatnak, teljesen más minősége van ennek az együttműködésnek, mint volt korábban. Ennek gyakorlati jelei is vannak, minden magyar ember, minden magyar család profitálhat ebből a jó együttműködésből
- mondta.
Az Egyesült Államokban elnöki rendszer van. Ebből fakadóan az elnökkel való személyes kapcsolatnak óriási szerepe van az államközi együttműködés szempontjából. Tehát Orbán Viktor és Donald Trump barátsága gyakorlatilag új aranykort hoztak létre ebben a rendszerben
- folytatta.
És ugye ennek olyan gyakorlati hasznai vannak például, mint hogy Magyarországot újra visszatették az úgynevezett ESTA-rendszerbe, ami azt jelenti, hogy ha valaki az Egyesült Államokba utazik, akkor nem kell vízumot kérnie, hanem ezzel regisztrál, vagy hogy az amerikai elnök engedélyezte, hogy Magyarország továbbra is olcsó orosz energiát vásároljon
- tette hozzá.
Majd aláhúzta, hogy Donald Trump ezzel segített megóvni a rezsicsökkentést, enélkül háromszor többet kellene fizetni a rezsire.
Szijjártó Péter rámutatott, hogy ez a jelenlegi helyzetben kritikus fontosságú, amikor Európa egy nagyon durva energiaválság felé halad, mivel a közeljövőben könnyen alakulhat ki kőolaj- és földgázhiány, s így drámai áremelkedés is várható.
Viszont mi, magyarok meg tudjuk védeni magunkat ettől abban az esetben, ha a keleti irányú energiaszállítások is megmaradhatnak. Ehhez az amerikai elnök a beleegyezését adta, ez a különbség a brüsszeli és az amerikai energiapolitika között. Brüsszelben egy ideológialapú energiapolitika van, az Egyesült Államokban pedig egy észszerű
- jelentette ki.
Illetve kitért a gazdasági együttműködésre is, emlékeztetve arra, hogy tavaly a kétoldalú együttműködés a rekordok évét hozta el.
Soha korábban nem volt akkora kereskedelmi forgalom a két ország között, mint tavaly. Tavaly érte el először a tízmilliárd dollárt, és tavaly rekordot döntött a Magyarországra érkező amerikai beruházások összértéke is azzal, hogy a tizenhat amerikai beruházás 200 milliárd forintnyi értéket képviselt
- tudatta.
S ez a lendület nem áll le most sem, hiszen már több mint 50 százalékos növekedés van a kereskedelmi forgalomban idén eddig, és csak az elmúlt három hétben hat amerikai vállalat beruházását jelentettük be Magyarországon 100 milliárd forint értékben
- fűzte hozzá.
A miniszter végül kifejtette, hogy J. D. Vance-szel először négyen egy szűk körű tanácskozást tartanak a Karmelita kolostorban, utána pedig plenáris ülésre is sor kerül szélesebb delegációval.
Napirenden lesznek természetesen a nyugati civilizáció jövőjének nagy kérdései. Migrációs politika, ahol az amerikai és a magyar kormány egy követ fújunk, fellépünk határozottan az illegális migrációval szemben. Napirenden lesznek a családpolitikai kihívások, ugye látjuk, hogy a genderideológiát hogyan próbálják elterjeszteni a szélsőséges globális körök a világban. Napirenden lesz az együttműködés a globális béke, az európai béke és a biztonság kérdésében, hiszen Magyarország egyetlen európai uniós tagországként tagja a Béketanácsnak, amit Donald Trump elnök hozott létre a béke ügyében is.
És van egy szoros együttműködés a két ország között a nyugati civilizáció nagy kérdései mellett természetesen a praktikus kérdésekben, így például a gazdasági vagy az energia-együttműködésünk kérdései is napirenden lesznek
- összegzett.
Forrás: MTI
