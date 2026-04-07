Szijjártó Péter: J. D. Vance látogatása is mutatja, hogy új aranykor kezdődött Magyarország és az Egyesült Államok között

Napirenden lesznek természetesen a nyugati civilizáció jövőjének nagy kérdései. Migrációs politika, ahol az amerikai és a magyar kormány egy követ fújunk, fellépünk határozottan az illegális migrációval szemben. Napirenden lesznek a családpolitikai kihívások, ugye látjuk, hogy a genderideológiát hogyan próbálják elterjeszteni a szélsőséges globális körök a világban. Napirenden lesz az együttműködés a globális béke, az európai béke és a biztonság kérdésében, hiszen Magyarország egyetlen európai uniós tagországként tagja a Béketanácsnak, amit Donald Trump elnök hozott létre a béke ügyében is.

És van egy szoros együttműködés a két ország között a nyugati civilizáció nagy kérdései mellett természetesen a praktikus kérdésekben, így például a gazdasági vagy az energia-együttműködésünk kérdései is napirenden lesznek

- összegzett.

