Megszólalt Orbán Viktor édesanyja: a fiamnak a politika nem foglalkozása, hanem a hivatása

Félti, izgul is érte, de büszke a fiára Sípos Erzsébet. Orbán Viktor édesanyja azt mondja, hogy állandóan nézi a televíziót, követi a miniszterelnök beszédeit, interjúit.
A fiamnak a politika nem foglalkozása, hanem a hivatása – mondta a miniszterelnök édesanyja a miniszterelnök közösségi oldalán megosztott videóban. Sípos Erzsébet hangsúlyozta: most veszélyes hívatás, de Orbán Viktor vállalta és az életét is rááldozza. Az édesanya a televízióból értesült arról, hogy a kormányfő életveszélyes fenyegetést kapott. A kormányfő csak ennyit mondott neki: „benne van a pakliban, anya!”

Orbán Viktor édesanyja, Sípos Erzsébet minden körülmények között kiáll fia mellett
Fotó: Orbán Viktor hivatalos Facebook-oldala

Orbán Viktor már gyermekként is nagyon okos volt édesanyja szerint

Sípos Erzsébet arról is beszélt, hogy pedagógusszemmel figyeli a gyermeke beszédeit a tévében. Jól csinálja vagy nem jól csinálja, büszke vagyok – hangsúlyozta, és felidézte: Orbán Viktor gyermekként pont olyan volt, mint most János Fülöp unokája.

– Nagyon-nagyon eleven kisgyerek volt, és okos. Négyéves lehetett, kívülről tudta az egész Toldit. Elment iskolába, alig lehetett a futballpályáról fölszedni. Gumicsizmát adtunk rá, hogy ne legyen sáros, mert már annyira rúgták a labdát – emlékezett vissza. 

Elmondta: tudta, hogy a politika nagyon-nagyon nehéz, de megértette, hogy miért akart politikus lenni a fia.

A miniszterelnök pontatlan gyerek volt, de kinevelték belőle

Azt sem hallgatta el, hogy Orbán Viktor gyerekként pontatlan volt.

Ezt kineveltük belőle

– állította a miniszterelnök édesanyja.

A családszeretet az, amit nagyon tisztel a fiában. Leginkább azt, hogy érvel azzal, amire tanította.Mindig visszahallja a szavait, amit vitt itthonról. 

Az biztos, hogy mindig vezető egyéniség volt 

– mondta Sípos Erzsébet.

