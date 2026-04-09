Megszólalt Orbán Viktor édesanyja: a fiamnak a politika nem foglalkozása, hanem a hivatása

A fiamnak a politika nem foglalkozása, hanem a hivatása – mondta a miniszterelnök édesanyja a miniszterelnök közösségi oldalán megosztott videóban. Sípos Erzsébet hangsúlyozta: most veszélyes hívatás, de Orbán Viktor vállalta és az életét is rááldozza. Az édesanya a televízióból értesült arról, hogy a kormányfő életveszélyes fenyegetést kapott. A kormányfő csak ennyit mondott neki: „benne van a pakliban, anya!”

Orbán Viktor édesanyja, Sípos Erzsébet minden körülmények között kiáll fia mellett

Fotó: Orbán Viktor hivatalos Facebook-oldala

Orbán Viktor már gyermekként is nagyon okos volt édesanyja szerint

Sípos Erzsébet arról is beszélt, hogy pedagógusszemmel figyeli a gyermeke beszédeit a tévében. Jól csinálja vagy nem jól csinálja, büszke vagyok – hangsúlyozta, és felidézte: Orbán Viktor gyermekként pont olyan volt, mint most János Fülöp unokája.

– Nagyon-nagyon eleven kisgyerek volt, és okos. Négyéves lehetett, kívülről tudta az egész Toldit. Elment iskolába, alig lehetett a futballpályáról fölszedni. Gumicsizmát adtunk rá, hogy ne legyen sáros, mert már annyira rúgták a labdát – emlékezett vissza.