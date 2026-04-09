Megszólalt Orbán Viktor édesanyja: a fiamnak a politika nem foglalkozása, hanem a hivatása
A fiamnak a politika nem foglalkozása, hanem a hivatása – mondta a miniszterelnök édesanyja a miniszterelnök közösségi oldalán megosztott videóban. Sípos Erzsébet hangsúlyozta: most veszélyes hívatás, de Orbán Viktor vállalta és az életét is rááldozza. Az édesanya a televízióból értesült arról, hogy a kormányfő életveszélyes fenyegetést kapott. A kormányfő csak ennyit mondott neki: „benne van a pakliban, anya!”
Orbán Viktor már gyermekként is nagyon okos volt édesanyja szerint
Sípos Erzsébet arról is beszélt, hogy pedagógusszemmel figyeli a gyermeke beszédeit a tévében. Jól csinálja vagy nem jól csinálja, büszke vagyok – hangsúlyozta, és felidézte: Orbán Viktor gyermekként pont olyan volt, mint most János Fülöp unokája.
– Nagyon-nagyon eleven kisgyerek volt, és okos. Négyéves lehetett, kívülről tudta az egész Toldit. Elment iskolába, alig lehetett a futballpályáról fölszedni. Gumicsizmát adtunk rá, hogy ne legyen sáros, mert már annyira rúgták a labdát – emlékezett vissza.
Elmondta: tudta, hogy a politika nagyon-nagyon nehéz, de megértette, hogy miért akart politikus lenni a fia.
A miniszterelnök pontatlan gyerek volt, de kinevelték belőle
Azt sem hallgatta el, hogy Orbán Viktor gyerekként pontatlan volt.
Ezt kineveltük belőle
– állította a miniszterelnök édesanyja.
A családszeretet az, amit nagyon tisztel a fiában. Leginkább azt, hogy érvel azzal, amire tanította.Mindig visszahallja a szavait, amit vitt itthonról.
Az biztos, hogy mindig vezető egyéniség volt
– mondta Sípos Erzsébet.
Nyitókép: Orbán Viktor hivatalos Facebook-oldala
Orbán Balázs: a kétarcú Magyar Péter újabb hazugságára derült fény
A Tisza mindig is hazudott a háborúról, most Magyar Péter lebuktatta őket - videóval
Orbán Viktor: a magyar emberek rekordszámban mondtak nemet az olajblokádra és a háború finanszírozására
Gulyás: az EB felszólította a kormányt, hogy függessze fel a védett üzemanyagárak alkalmazását
Gulyás: a kormány mindent megtesz a védett üzemanyagár és a rezsicsökkenés megvédése érdekében
Szijjártó: csak a nemzeti kormány képes kimaradni a Tisza Pártot kitaláló brüsszeliek és kijeviek háborújából
Kocsis Máté: külföldről akarnak Magyarországon kormányt váltani
Exkluzív interjút adott a Tényeknek J.D. Vance
A magyarok a nagy Brüsszel-, és ukránbarátsága miatt megbízhatatlannak tartják Magyar Pétert
Magyar Péter beismerte: „g...ci nagy háború lesz”
Orbán Viktor: Ez a kampány hangos többséggé tett bennünket