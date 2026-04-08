Orbán Viktor: Ez a kampány hangos többséggé tett bennünket
Vannak hívatlan vendégeink, de mi a hívatlanokkal is emberségesen bánunk – mondta Orbán Viktor országjárásának soproni állomásán. A kormányfő a helyszínen lévő tiszásokra utalt.
A miniszterelnök hangsúlyozta: tisztázni kell, hogy ez a Fidesz és a KDNP nagygyűlése, ezért nem szabad engedni, hogy a végén „lekiabáljanak bennünket” - tudósított a Magyar Nemzet.
Nem csak olyanok vannak a helyszínen, akiknek Magyarország az első, akik tudják már, hogy mire szavaznak majd, vannak, akik még bizonytalon, nekik azt javaslom, hogy álljanak a jobb lábukra
– mondta a kormányfő. Hozzátette: vannak tiszások is, akik, ha megfontolnak egy-két dolgot, akkor ők is a Fideszre szavaznak majd vasárnap.
Ez már a „finish”. A mi kampányunk a békemenettel kezdődött, azóta felszántottuk az országot – emlékezett vissza Orbán Viktor. Majd kijelentette: „korábban mi voltunk a csendes többség, de ez a kampány hangos többséggé tett minket”.
Orbán Viktor elmondta, az utolsó száz méteren vannak egy négyszáz méteres síkfutásban. Arra kérte a jelenlevőket, ne osszanak, szorozzanak, hanem mozgósítsák minden ismerősüket. Úgy fogalmazott, mindenki hozzon el mindenkit. Mindenkire szükség lesz, mert nemzeti egységre lesz szükség a jövőben.
A hűség városa
A miniszterelnök arról beszélt, mindig megtiszteltetés neki Sopronba jönni, mert Sopron a hűség szimbóluma. Nem véletlen, hogy az elmúlt választásokon polgári képviselőket küldtek a parlamentbe. A kormányfő elmondta, a Fidesz egy latin szó. Jelentése hit, hűség bizalom. Sopron pedig a hűség városa, „ezért passzolunk mi egymással.”
J. D. Vance amerikai alelnök látogatásáról szólva azt mondta, ez önbizalmat, biztonságot ad minden magyar embernek és családnak, biztonságot ad egész Magyarországnak. Arról beszélt, Szent István óta a mi helyünk Nyugaton van. Hozzátette: nekünk fáj, amit ma a Nyugaton látunk. A nyugati világhoz való legerősebb horgonyunk az USA és a velünk együttműködő republikánusok.
Hozzátette: ez megcáfol minden ellenzéki narratívát, ami az oroszbarátságról szól. Arról is beszélt, csak mi magyarok dönthetjük el, kikkel vagyunk hajlandók együtt élni. Az is fáj nekünk, hogy Nyugaton divattá vált gúnyolni a családokat. És az is, hogy minket azért támadnak, mert kimondjuk: a házasság egy férfi egy nő, az anya nő, az apa férfi. Régen ezt nem kellett bele írni az alkotmányba, tudta mindenki magától. A kormányfő megköszönte az amerikai elnöknek, hogy bemutatta barátságát a magyaroknak.
Igazságtalan négy év van mögöttünk
Igaz, hogy csak négy nap van hátra a választásokig, de nekem el kell számolni az elmúlt négy évvel is – jelentette ki Orbán Viktor. Majd rámutatott: ez egy igazságtalan négy év volt.
A háború árnyék ránk vetült, egy olyan háborúé, amit nem mi robbantottunk ki, de ez a háború nagy hatással van a gazdaságra is. A háború miatt lehetne másokra mutogatni, de a kormány nem ezt tette, voltak célok, amiket elértünk.
Sokkal többen dolgoznak, mint korábban és a következő ciklusra már 5 millióan fognak dolgozni. De emelkedett és emelkedni fog az átlagkereset és a családokat is támogatjuk. Sőt olyan dolog is történt, ami máshol nincs: élethosszig tartó adómentessége van az anyáknak – tette hozzá.
Erős családok nélkül nincs Magyarország, ha van gyerek van jövő, ha nincs gyerek nincs jövő – hangsúlyozta a miniszterelnök.
Vállalom, hogyha a nemzeti kormány megmarad, akkor a 14. havi nyugdíjat teljes egészében bevezetjük
– közöte a kormányfő. Hozzátette: mindezt amellett, hogy miután a balosok elvették, a Fidesz visszaadta a 13. havi nyugdíjat. A fiataloknak ma Magyarországon a legkönnyebb lakáshoz jutni, de ez nem a Fidesz érdeme, hanem az idősebbeké, mert ők tették ezt lehetővé – jelezte.
Mondtam, hogy ha a tiszások végi hallgatnak bennünket, akkor ránk fognak szavazni
– mondta Orbán Viktor.
Segítettünk Ukrajnának a bajban
Ukrajna egy bajban lévő ország és egy bajban lévő országnak segíteni kell és mi segítettünk is. Amikor kitört a háború, befogattuk a menekülteket, munkát adtunk a felnőtteknek és iskolákat nyitottunk a gyerekeknek. Mindent megtettünk, amit a normalitás megkövetelt, de azt amit most követelnek azt már nem lehet megtenni, mert az nem tenne jót Magyarországnak – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.
Ha ukrán-barát kormány lesz Magyarországon, akkor a magyarok pénze elmegy Ukrajnába
– figyelmezettet Orbán Viktor. Majd elmondta: arról van szó, hogy az EU-nak nincsen pénze, ezért kölcsönt vesznek fel és kölcsönként tovább adják Ukrajnának, de ezt az ukránok nem fogják visszafizetni, így a tagállamoknak kell majd visszafizetniük. Ez most 90 milliárd, ebből most ki tudtunk maradni, de vannak még tervek, így ha ukrán-barát kormány lesz, akkor abban már részt fog venni Magyarország is – tette hozzá.
Emlékeztetett, az ukránok olajblokád alá vették Magyarországot. Azért tették ezt, hogy gazdasági káoszt okozzanak Magyarországon a kormány megbuktatásáért. A kormányfő tájékoztatott, ezt kivédték.
A miniszterelnök kifejtette, úgy döntöttek, hogy az unióban minden olyan döntést, ami Ukrajna számára kedvező lenne, blokkolni fognak. Hiába fenyegetnek, ebből nem fognak engedni. Orbán Viktor arról beszélt, olyan kormány kell, amely megvédi a magyarokat.
Hárommillió szavazat kell a nemzeti egységhez
Lengyelországban 900 ezer, Csehországban egymillió, Magyarországon pedig 250 ezer forintot kell fizetni ugyanazért az energiáért.
Hozzátette: az előttünk álló négy év legfontosabb kulcsszava a kimaradás lesz. Orbán Viktor azt mondta, ehhez nemzeti egység kell. A nemzeti egység hárommilió szavazót jelent vasárnap.
Hozzátette: ha keresztény-konzervatív kormányt választunk vasárnap, akkor Magyarország ki fog maradni. Orbán Viktor kifejtette, a legnagyobb érték, a legkeményebb valuta a következő években a tapasztalat lesz. Ezt a munka és az idő adja meg. A kormányfő megköszönte az eddigi biztatást és támogatást.
A világ kifordult magából
Alig, hogy véget ért a világjárvány, elindult a háború, a világ kifordult magából. Mégis Sopron olyan fejlődésen ment át, amelyre nem volt még példa – jelentette ki Farkas Ciprián a rendezvény elején.
Sopron polgármestere ismertette az elmúlt évek fejlesztéseit és rámutatott: ez nem jöhetett volna létre Orbán Viktor miniszterelnök és Barcza Attila országgyűlési képviselő nélkül.
Nekünk Magyarország az első ezért sem háborúból, sem migrációból, sem egyéb diktátumokból nem kérünk. Az eredményeket egy mozdulattal húznák át, ha egy Brüsszel-barát kormányt választanánk
– hívta fel a figyelmet a polgármester.
A helyzet halálosan komoly, egyesek szemében Magyarország szálka, mert szemben állunk azzal az elittel, akik Európa sorsát akarják irányítani. Magyarország nem a normalitás utolsó bástyája, hanem annak első és legszilárdabb hídfőállása – hangsúlyozta Farkas Ciprián.
Barcza Attila, a Fidesz képviselője és képviselőjelöltje arról beszélt, ismét háborús korszakot élünk, minden idők legnagyobb energiaválsága fenyeget. Úgy fogalmazott, vasárnap döntenünk kell, hogy Magyarország vagy Ukrajna érdeke az első, hogy megőrizzük Magyarországot migránsmentes országnak, és arról is, hogy a pénzünk menjen Ukrajnába, vagy maradjon nálunk. Azt mondta, vasárnap minden támogatónknak el kell mennie szavazni.
Hozzátette: rengeteg hazugság van a kampányban, és ezeket a Tisza Párt hozta be.
