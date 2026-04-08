Orbán Viktor: Ez a kampány hangos többséggé tett bennünket

A miniszterelnök kifejtette, úgy döntöttek, hogy az unióban minden olyan döntést, ami Ukrajna számára kedvező lenne, blokkolni fognak. Hiába fenyegetnek, ebből nem fognak engedni. Orbán Viktor arról beszélt, olyan kormány kell, amely megvédi a magyarokat.



Hárommillió szavazat kell a nemzeti egységhez

Lengyelországban 900 ezer, Csehországban egymillió, Magyarországon pedig 250 ezer forintot kell fizetni ugyanazért az energiáért.

Hozzátette: az előttünk álló négy év legfontosabb kulcsszava a kimaradás lesz. Orbán Viktor azt mondta, ehhez nemzeti egység kell. A nemzeti egység hárommilió szavazót jelent vasárnap.

Hozzátette: ha keresztény-konzervatív kormányt választunk vasárnap, akkor Magyarország ki fog maradni. Orbán Viktor kifejtette, a legnagyobb érték, a legkeményebb valuta a következő években a tapasztalat lesz. Ezt a munka és az idő adja meg. A kormányfő megköszönte az eddigi biztatást és támogatást.



A világ kifordult magából

Alig, hogy véget ért a világjárvány, elindult a háború, a világ kifordult magából. Mégis Sopron olyan fejlődésen ment át, amelyre nem volt még példa – jelentette ki Farkas Ciprián a rendezvény elején.

Sopron polgármestere ismertette az elmúlt évek fejlesztéseit és rámutatott: ez nem jöhetett volna létre Orbán Viktor miniszterelnök és Barcza Attila országgyűlési képviselő nélkül.

Nekünk Magyarország az első ezért sem háborúból, sem migrációból, sem egyéb diktátumokból nem kérünk. Az eredményeket egy mozdulattal húznák át, ha egy Brüsszel-barát kormányt választanánk

– hívta fel a figyelmet a polgármester.

A helyzet halálosan komoly, egyesek szemében Magyarország szálka, mert szemben állunk azzal az elittel, akik Európa sorsát akarják irányítani. Magyarország nem a normalitás utolsó bástyája, hanem annak első és legszilárdabb hídfőállása – hangsúlyozta Farkas Ciprián.

Barcza Attila, a Fidesz képviselője és képviselőjelöltje arról beszélt, ismét háborús korszakot élünk, minden idők legnagyobb energiaválsága fenyeget. Úgy fogalmazott, vasárnap döntenünk kell, hogy Magyarország vagy Ukrajna érdeke az első, hogy megőrizzük Magyarországot migránsmentes országnak, és arról is, hogy a pénzünk menjen Ukrajnába, vagy maradjon nálunk. Azt mondta, vasárnap minden támogatónknak el kell mennie szavazni.

Hozzátette: rengeteg hazugság van a kampányban, és ezeket a Tisza Párt hozta be.