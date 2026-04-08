J.D. Vance jött, látott – és eldöntötte a valóságok Magyarországon zajló csatáját

Van egy egészen különleges oka annak, hogy ma Magyarországon minden egészséges lelkű ember, mint a 42. zsoltár szarvasa a szép híves patakra, úgy kívánkozik április 12-ére - kezdte cikkét Kohán Mátyás, a Mandiner újságírója.

Ez pedig az, hogy valahol 2024-2025 fordulóján ez az ország elveszítette a közös valóságát, és két párhuzamos valóságba merült alá.

Az egyik valóság egy leszakadó, szövetségeseitől elforduló, rohadó közszolgáltatások között senyvedő ország, melynek kleptomán bábkormányát, Orbán Viktort és háromezer janicsárját Vlagyimir Putyin ügynökei személyesen tartják hatalomban, amíg le nem váltja őket végre a velük szembefordult, kiszipolyozott nép, hogy visszatérhessen végre az őt úgy váró Európa keblére. A másik valóság egy tisztességes, földrajzi és államháztartási adottságaihoz képest jól teljesítő közép-európai ország, amelyben fizikai és energiabiztonság honol, kapaszkodik lassan felfelé a születésszám végtelenül bőkezű családtámogatások közepette, lassan javulnak a közszolgáltatások és erősödik a gazdasági szuverenitás, s a nép köszöni, alapvetően jól van, miközben a kormány nyilvánvalóan helytelen európai döntések hatásainak kivédésén, a rossz döntések végrehajtására irányuló brüsszeli és ukrán zsarolás elhárításán dolgozik, jobb belátásra téríteni és nem elhagyni igyekezve az európai szövetséget. Ez a két valóság egymással összeegyeztethetetlen - fogalmazott Kohán.

A két nagy politikai erő egyáltalán nem szakpolitikai irányokról vitatkozik (lásd még: „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”) – hanem a két egymással inkompatibilis valóság egyikének igyekszik megnyerni 100 mandátumra való szavazót.

És mivel a módszertanilag eleve ezer sebből vérző közvélemény-kutatások a valóságok csatájának eszközeivé váltak, igazából nem tudjuk, hányan laknak egyik, hányan a másik valóságban. Ez egyrészt szándékos, mert a győzelem eszköze; másrészt kötelező, mert aki feladja, kikap; harmadrészt elviselhetetlen. És április 12-én végre vége lesz.