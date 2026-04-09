Orbán Balázs: a kétarcú Magyar Péter újabb hazugságára derült fény
A DK az óellenzék még óellenzékibb politikusától várja a csodát
A Demokratikus Koalíció rendületlen vívja az elkeseredett utóvédharcát és ehhez régi SZDSZ-es politikusokat is bevet. A Dobrev-párt a Facebook-oldalán közli, hogy „Kuncze Gábor, a Horn-kormány korábbi belügyminisztere a DK mellett teszi le a garast, egyéniben és listán is a DK-ra fog szavazni”.
Köszönjük! Minden baloldalira és liberálisra büszkék vagyunk, akik nem hajlandóak lemondani elveikről, és nem felejtik el, hogy kik fogják őket képviselni a kormányváltás után is!
− fogalmaznak, arról persze a legkevésbé sem vesznek tudomást, hogy a legtöbb közvélemény-kutató szerint minimális vagy annál is kisebb az esélyük az ötszázalékos parlamenti küszöb átlépésére, így aligha jut nekik szerep még egy esetleges kormányváltás esetén is.
Nyitókép: A DK Facebook-oldala
A Tisza mindig is hazudott a háborúról, most Magyar Péter lebuktatta őket - videóval
Orbán Viktor: a magyar emberek rekordszámban mondtak nemet az olajblokádra és a háború finanszírozására
Megszólalt Orbán Viktor édesanyja: a fiamnak a politika nem foglalkozása, hanem a hivatása
Gulyás: az EB felszólította a kormányt, hogy függessze fel a védett üzemanyagárak alkalmazását
Gulyás: a kormány mindent megtesz a védett üzemanyagár és a rezsicsökkenés megvédése érdekében
Szijjártó: csak a nemzeti kormány képes kimaradni a Tisza Pártot kitaláló brüsszeliek és kijeviek háborújából
Kocsis Máté: külföldről akarnak Magyarországon kormányt váltani
Exkluzív interjút adott a Tényeknek J.D. Vance
A magyarok a nagy Brüsszel-, és ukránbarátsága miatt megbízhatatlannak tartják Magyar Pétert
Magyar Péter beismerte: „g...ci nagy háború lesz”
Orbán Viktor: Ez a kampány hangos többséggé tett bennünket