A DK az óellenzék még óellenzékibb politikusától várja a csodát

A Dobrev-párt Kunze Gábornak köszöni meg, hogy őket támogatja, szerintük az egykori SZDSZ-elnök sem volt hajlandó lemondani az elveiről.
2026. április 09., csütörtök 13:38
A Demokratikus Koalíció rendületlen vívja az elkeseredett utóvédharcát és ehhez régi SZDSZ-es politikusokat is bevet. A Dobrev-párt a Facebook-oldalán közli, hogy „Kuncze Gábor, a Horn-kormány korábbi belügyminisztere a DK mellett teszi le a garast, egyéniben és listán is a DK-ra fog szavazni”. 

Köszönjük! Minden baloldalira és liberálisra büszkék vagyunk, akik nem hajlandóak lemondani elveikről, és nem felejtik el, hogy kik fogják őket képviselni a kormányváltás után is!

− fogalmaznak, arról persze a legkevésbé sem vesznek tudomást, hogy a legtöbb közvélemény-kutató szerint minimális vagy annál is kisebb az esélyük az ötszázalékos parlamenti küszöb átlépésére, így aligha jut nekik szerep még egy esetleges kormányváltás esetén is.

 

Nyitókép: A DK Facebook-oldala

 

