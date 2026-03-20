Szerbia a magyarok mellett, ha kell fegyverrel is megvédik az érdekeinket

A katonai vezetés hangsúlyozta: az erők folyamatos együttműködésben dolgoznak más biztonsági szervekkel, és elsődleges feladatuk a megelőzés, valamint a gyors reagálás biztosítása. Bár eddig nem történt olyan incidens, amely beavatkozást igényelt volna, a jelenlegi Ukrajna által feszültté tett nemzetközi helyzet indokolttá teszi a fokozott készültséget.

Több ukrán szabotázsakció történt orosz energiahordozókat szállító vezeték ellen

A gázvezeték jelentőségét jól mutatja, hogy Magyarország tavaly mintegy 7,5 milliárd köbméter földgázt kapott ezen az útvonalon keresztül. Az elmúlt években több ukrán szabotázsakció is történt az orosz energiahordozókat szállító vezetékek ellen, valamint kísérletek történtek a Török Áramlat megrongálására is.

Emiatt nemcsak Szerbiában, hanem a vezeték által érintett több országban is, így Törökországban és Magyarországon is szigorították a biztonsági intézkedéseket. Magyarországon például több tucat energetikai létesítményt őriznek katonai erők. A hatóságok szerint a fokozott védelem fenntartása elengedhetetlen a zavartalan energiaellátás biztosítása érdekében, különösen a jelenlegi, geopolitikailag érzékeny időszakban.