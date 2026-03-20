Szerbia a magyarok mellett, ha kell fegyverrel is megvédik az érdekeinket

A szerb állam vezetésének döntése nyomán megerősített katonai védelem alá helyezték a kritikus energetikai infrastruktúra egyes elemeit. Ennek részeként a szerb elnök, Alekszandar Vucsics bejelentette, hogy a hadsereg fokozott biztosítást vezetett be a Žabari településen található „Velika Plana” kompresszorállomásnál, amely kulcsszerepet játszik az orosz földgáz Törökországból Magyarország felé történő szállításában – írta az RTS információit szemlézve a Mandiner.
Vucsics szerint a védelem több szinten valósul meg
A 2021-ben épült létesítmény a Török áramlat egyik fontos csomópontja, amely nélkül nem lenne biztosítható a folyamatos gázellátás a térségben. Az intézkedések március eleje óta vannak érvényben, és céljuk, hogy időben felismerjék és elhárítsák az esetleges biztonsági fenyegetéseket. A védelem több szinten valósul meg:
- a szárazföldi biztosítást speciális katonai egységek látják el,
- a légtér védelmét a szerb hadsereg 250. légvédelmi rakétadandárja biztosítja,
- korszerű rakétatechnológiát is alkalmaznak, amely képes különböző típusú légi célpontok – köztük drónok és kisebb méretű eszközök – észlelésére és semlegesítésére.
A katonai vezetés hangsúlyozta: az erők folyamatos együttműködésben dolgoznak más biztonsági szervekkel, és elsődleges feladatuk a megelőzés, valamint a gyors reagálás biztosítása. Bár eddig nem történt olyan incidens, amely beavatkozást igényelt volna, a jelenlegi Ukrajna által feszültté tett nemzetközi helyzet indokolttá teszi a fokozott készültséget.
Több ukrán szabotázsakció történt orosz energiahordozókat szállító vezeték ellen
A gázvezeték jelentőségét jól mutatja, hogy Magyarország tavaly mintegy 7,5 milliárd köbméter földgázt kapott ezen az útvonalon keresztül. Az elmúlt években több ukrán szabotázsakció is történt az orosz energiahordozókat szállító vezetékek ellen, valamint kísérletek történtek a Török Áramlat megrongálására is.
Emiatt nemcsak Szerbiában, hanem a vezeték által érintett több országban is, így Törökországban és Magyarországon is szigorították a biztonsági intézkedéseket. Magyarországon például több tucat energetikai létesítményt őriznek katonai erők. A hatóságok szerint a fokozott védelem fenntartása elengedhetetlen a zavartalan energiaellátás biztosítása érdekében, különösen a jelenlegi, geopolitikailag érzékeny időszakban.
