„Ekkora mennyiségre nincs épeszű magyarázat” – újabb részletek derültek ki az ukrán aranykonvojról
Az ukránok megfenyegették Orbán Viktor 5 gyerekét és 6 unokáját
Grigory Omelcsenko az interjúban arról beszélt, tudni akarja, hogy Orbán Viktor mit értett az „ukrán olajblokád letörése” alatt, mert ha a magyar haderő támadást indítana Ukrajna ellen, akkor „mindenkit a határon fogunk eltemetni” - írta az Index.
Az urkán katonatisz úgy vélekedett, politikai döntés, hogy újraindítják-e a Barátság kőolajvezetéket, viszont ő csak akkor tárgyalna erről,
ha az ellenzék győzne a magyar választáson.
Omelcsenko Volodimir Zelenszkijnek azt üzente, hogy a „KARMA” nevű szervezetnek, amely Ukrajna ellenségeinek likviditálására létrehozott fedett szervezet, nincs szüksége Orbán Viktor címére.
Tudjuk hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább. Ezért, ha Orbán nem változtatja meg Ukrajnával szembeni ukránellenes álláspontját, és továbbra is Putyin háborús bűneinek cinkosa marad, emlékezzen arra, hogy a Karma soha nem bocsátja meg senki bűneit. A Karma elől nem lehet menekülni. Nem lehet elrejtőzni, és nem lehet milliárdokkal megvásárolni
– jelentette ki Omelcsenko, hozzátéve:
„Gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján. A választások április 12-én lesznek. Remélem, hogy az ellenzék győz”.
Volodimir Zelenszkij megadná Orbán Viktor telefonszámát
Volodimir Zelenszkij reméli, hogy az Európai Unióban senki sem fogja blokkolni a 90 milliárd eurós hitelt, különben megadja az érintett telefonszámát az Ukrán Fegyveres Erőknek.
„Hadd hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön” – fogalmazott korábban az ukrán államfő.
