Grigory Omelcsenko az interjúban arról beszélt, tudni akarja, hogy Orbán Viktor mit értett az „ukrán olajblokád letörése” alatt, mert ha a magyar haderő támadást indítana Ukrajna ellen, akkor „mindenkit a határon fogunk eltemetni” - írta az Index.

Az urkán katonatisz úgy vélekedett, politikai döntés, hogy újraindítják-e a Barátság kőolajvezetéket, viszont ő csak akkor tárgyalna erről,

ha az ellenzék győzne a magyar választáson.

Omelcsenko Volodimir Zelenszkijnek azt üzente, hogy a „KARMA” nevű szervezetnek, amely Ukrajna ellenségeinek likviditálására létrehozott fedett szervezet, nincs szüksége Orbán Viktor címére.