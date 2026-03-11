„Ekkora mennyiségre nincs épeszű magyarázat” – újabb részletek derültek ki az ukrán aranykonvojról
Baloldali elemző: Zelenszkijnek az lenne jó, ha vele együttműködőbb kormány lenne Magyarország élén
Kétségtelen, hogy a Zelenszkij-féle vezetésnek az az érdeke, hogy bukjon Orbán Viktor, hiszen a magyar miniszterelnök számos esetben keresztbe tett az ukránoknak
− jelentette ki Nagy Attila Tibor a Gavra Gáborral közös műsorukban, amelyben azt latolgatták, ki profitál a magyar politika szereplői közül az iráni válság és a Barátság kőolajvezeték leállítása miatti olajválságon; a Párbaj című podcast egyébként a Nap Híre YouTube-csatornáján látható, hallható.
Volt úgy, hogy enyhítették a magyar fél kezdeményezésére az Oroszországot sújtó szankciókat volt, úgy, hogy levettek szankciós listáról személyeket. Volt úgy, hogy Magyarország blokkolta a békekeretből az Ukrajnának járó pénzeket, és most is igyekszik blokkolni Magyarország a 90 milliárd eurós Ukrajnának járó hát lényegében támogatást, még ha az formailag hitel is
− fogalmazott a politikai elemző, aki ebből arra a következtetésre jutott, hogy nyilvánvaló, hogy Zelenszkijnek az lenne jó, ha vele együttműködőbb kormány lenne Magyarország élén.
A műsor másik részében Gavra Gábor megjegyezte, nem látja, hogy lesz itt olaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül. Nagy Attila Tibor erre közölte, a Tisza esetleg abban reménykedhet, hogy az ukrán elnök gyakorol egy egyszeri gesztust nekik, ha hatalomra jut.
