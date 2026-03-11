2026. március 12. csütörtök, Gergely
9°C Budapest
gavra gábor
nagy attila tibor
volodimir zelenszkij
tisza
magyar péter
fidesz

Baloldali elemző: Zelenszkijnek az lenne jó, ha vele együttműködőbb kormány lenne Magyarország élén

Gavra Gábor, Nagy Attila Tibor a Nap híre podcastban
Nagy Attila Tibor politikai elemző szerint az ukrán vezetésnek az az érdeke, hogy bukjon Orbán Viktor, hiszen a magyar miniszterelnök számos esetben keresztbe tett nekik.
2026. március 11., szerda 13:36
Vágólapra másolva!

Kétségtelen, hogy a Zelenszkij-féle vezetésnek az az érdeke, hogy bukjon Orbán Viktor, hiszen a magyar miniszterelnök számos esetben keresztbe tett az ukránoknak

− jelentette ki Nagy Attila Tibor a Gavra Gáborral közös műsorukban, amelyben azt latolgatták, ki profitál a magyar politika szereplői közül az iráni válság és a Barátság kőolajvezeték leállítása miatti olajválságon; a Párbaj című podcast egyébként a Nap Híre YouTube-csatornáján látható, hallható. 

Volt úgy, hogy enyhítették a magyar fél kezdeményezésére az Oroszországot sújtó szankciókat volt, úgy, hogy levettek szankciós listáról személyeket. Volt úgy, hogy Magyarország blokkolta a békekeretből az Ukrajnának járó pénzeket, és most is igyekszik blokkolni Magyarország a 90 milliárd eurós Ukrajnának járó hát lényegében támogatást, még ha az formailag hitel is

− fogalmazott a politikai elemző, aki ebből arra a következtetésre jutott, hogy nyilvánvaló, hogy Zelenszkijnek az lenne jó, ha vele együttműködőbb kormány lenne Magyarország élén.

A műsor másik részében Gavra Gábor megjegyezte, nem látja, hogy lesz itt olaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül. Nagy Attila Tibor erre közölte, a Tisza esetleg abban reménykedhet, hogy az ukrán elnök gyakorol egy egyszeri gesztust nekik, ha hatalomra jut.
 

 

Fotó: Képernyőfotó/YouTube, Nap Híre

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra