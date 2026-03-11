2026. március 12. csütörtök, Gergely
Orbán Viktor tankolt: ennyi ma, és ennyi lesz holnap is
Védett üzemanyagár: ez ennyi. Ennyi volt tegnap is, ennyi ma, és ennyi lesz holnap is – hangsúlyozta a miniszterelnök szerdán közösségi oldali videójában.
2026. március 11., szerda 10:07
Benzin: 595 Ft

Gázolaj: 615 Ft

- emelte ki.

Jelentősen olcsóbb az üzemanyag a védett árral nálunk, mint más országokban

A bevezetett védett árak jelentősen alacsonyabbak a nyugat-európai országokban tapasztalható áraknál, de több szomszédos államhoz képest is kedvezőbbek. Nyugat-Európában ugyanis tovább emelkednek az üzemanyagárak: például Hollandia egyes töltőállomásain már az ezer forintot közelíti a benzin literenkénti ára, míg Németországban szintén jelentős drágulásról számoltak be az elmúlt napokban.

Az Index.hu információi szerint piaci alapon a 95-ös benzin ára literenként 619 forintra, a dízelé pedig 639 forintra emelkedett volna. A kormány által bevezetett védett ár azonban ennél alacsonyabb szintet határoz meg.

Ez azt jelenti, hogy mindkét üzemanyagtípus esetében 24 forinttal alacsonyabb áron tankolhatnak az autósok a piaci árhoz képest.

A védett ár bevezetésével a kormány azt kívánja elérni, hogy a nemzetközi energiapiaci folyamatok és az európai árrobbanás ellenére a magyar üzemanyagárak kiszámíthatóbbak maradjanak. Az intézkedés így a lakosság mellett a fuvarozók, a gazdák és a vállalkozások költségeit is mérsékelheti.

Az európai üzemanyagárak alakulása ugyanakkor továbbra is bizonytalan, ezért a magyar kormány intézkedéseinek célja, hogy stabilan tartsa az ellátást és az árakat Magyarországon.

