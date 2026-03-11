Orbán Viktor tankolt: ennyi ma, és ennyi lesz holnap is

Az Index.hu információi szerint piaci alapon a 95-ös benzin ára literenként 619 forintra, a dízelé pedig 639 forintra emelkedett volna. A kormány által bevezetett védett ár azonban ennél alacsonyabb szintet határoz meg.

Ez azt jelenti, hogy mindkét üzemanyagtípus esetében 24 forinttal alacsonyabb áron tankolhatnak az autósok a piaci árhoz képest.

A védett ár bevezetésével a kormány azt kívánja elérni, hogy a nemzetközi energiapiaci folyamatok és az európai árrobbanás ellenére a magyar üzemanyagárak kiszámíthatóbbak maradjanak. Az intézkedés így a lakosság mellett a fuvarozók, a gazdák és a vállalkozások költségeit is mérsékelheti.

Az európai üzemanyagárak alakulása ugyanakkor továbbra is bizonytalan, ezért a magyar kormány intézkedéseinek célja, hogy stabilan tartsa az ellátást és az árakat Magyarországon.