„Ekkora mennyiségre nincs épeszű magyarázat” – újabb részletek derültek ki az ukrán aranykonvojról
Menczer: Ursula von der Leyen hűségesküt tett Ukrajna mellett
A Fidesz kommunikációs igazgatója közösségi oldalán kedden azt írta, az ukrán olajblokádot letörjük, az energiabiztonságunkat és a rezsicsökkentést megvédjük, és megakadályozzuk, hogy ukránbarát miniszterelnöke legyen Magyarországnak. Ugyanakkor Brüsszel nyílt hűségesküt tett Zelenszkijnek, Ursula von der Leyen ugyanis kijelentette, történjék bármi, ők Ukrajna pártján állnak. Az sem zavarja az Európai Bizottság elnökét, hogy mindezt két uniós tagállam, Magyarország és Szlovákia érdekei ellenében kell megtennie.
Brüsszel támogatja az ukrán olajblokádot
Menczer Tamás bejegyzésében nyilvánosságra hozta egy rövid videón, miként tett hűségeskü Ursula von der Leyen Ukrajnának. Innentől kezdve teljesen egyértelmű, hogy Brüsszel az ukrán elnök mellett áll, és abszolút nem érdekli, hogy Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort.
Brüsszel támogatja az ukrán olajblokádot. Von der Leyen Ukrajna mellé állt két uniós tagállammal, Magyarországgal és Szlovákiával szemben.
– írta Menczer Tamás, majd hozzátette
- Brüsszel végleg leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról,
- jönne az 1000 forintos benzin és a háromszoros rezsiár.
Brüsszel és Kijev egy ukránbarát tiszás bábkormányt akar Magyarország élén, amit a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint kizárólag a nemzeti oldal képes megakadályozni.
Nyitókép: Ursula von der Leyen X-oldala
