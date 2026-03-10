Menczer: Ursula von der Leyen hűségesküt tett Ukrajna mellett

A Fidesz kommunikációs igazgatója közösségi oldalán kedden azt írta, az ukrán olajblokádot letörjük, az energiabiztonságunkat és a rezsicsökkentést megvédjük, és megakadályozzuk, hogy ukránbarát miniszterelnöke legyen Magyarországnak. Ugyanakkor Brüsszel nyílt hűségesküt tett Zelenszkijnek, Ursula von der Leyen ugyanis kijelentette, történjék bármi, ők Ukrajna pártján állnak. Az sem zavarja az Európai Bizottság elnökét, hogy mindezt két uniós tagállam, Magyarország és Szlovákia érdekei ellenében kell megtennie.

Brüsszel támogatja az ukrán olajblokádot

Menczer Tamás bejegyzésében nyilvánosságra hozta egy rövid videón, miként tett hűségeskü Ursula von der Leyen Ukrajnának. Innentől kezdve teljesen egyértelmű, hogy Brüsszel az ukrán elnök mellett áll, és abszolút nem érdekli, hogy Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort.