Magyar Péter elkapkodta, mégsem nyert jogerősen pert a Tisza az Index ellen

Magyar Péter és a Tisza hiába állította, mégsincs jogerős ítéletük az Index ellen
Nem véletlenül mondják emberek, hogy ma Magyarországon a pereknek sosincs vége. Az elmúlt napokban újabb fordulatot vett a Tisza Párt és az Index közötti peres ügyek sorozata. Az egyik eljárásban a bíróság pénteken visszavonta azt a végzést, amelyre korábban Magyar Péter úgy hivatkozott: pártja „jogerősen pert nyert ” az Index ellen. És akkor még nem szóltunk a másik három eljárásról, amely közül egyik sem jogerős.
2026. március 10., kedd 14:59
Jelenleg egy dolog biztos, hogy szinte semmi sem biztos. A Tisza Párt és az Index között négy jogi eljárás van folyamatban, és mint kiderült, ma egyikben sincs jogerős ítélet, ugyanis a hírportál valamennyi olyan elsőfokú döntéssel szemben fellebbezést nyújtott be, amely rá nézve elmarasztaló volt. A fellebbezést a bíróság elutasította, az elutasító végzés ellen az Index jogorvoslattal élt, ugyanakkor a bíróság törvénytelenül jogerősítette a bírósági ítéletet. A legújabb bírósági döntés az a Tisza által jogerősnek harsogott ítélet „jogerőre vonatkozó rendelkezését” mellőzte, így a korábban jogerősnek kommunikált döntést most gyakorlatilag hatályon kívül helyezték.

Nincs jogerős ítélet, a Tisza Párt és az Index tovább vív a bíróságon a megszorító gazdasági csomag ügyében
Nincs jogerős ítélet, a Tisza Párt és az Index tovább vív a bíróságon a megszorító gazdasági csomag ügyében
Tisza Párt és az elkapkodott bejelentés

Magyarul: a Magyar Péter által bejelentett „jogerős győzelem” jelenleg leginkább egy idő előtt kihirdetett diadaljelentésnek tűnik, vagy sportnyelven mondva, egy félidei állást adott el végeredményként a szurkolóinak. Az ügyek menete lassan olyan kanyargós, hogy olvasóink egy része valószínűleg már visszasírja a Dallas történetvezetésének egyszerűségét. A Tisza Párt és az Index között ugyanis jelenleg négy különböző per van folyamatban, ugyanazon ügykörben, a párt adópolitikájáról szóló cikkekről:

  • az egyik perben az elsőfokú bíróság az Indexnek adott igazat, de a másodfok ezt hatályon kívül helyezte, majd az elsőfokon újratárgyal ügyet a Tisza nyerte elsőfokon, de a portál fellebbezett,
  • a másik ügyben az elsőfokú bíróság a Tisza Párt keresetének adott helyt, az Index fellebbezett, a bíróság ezt elutasította, de az ítéletet eljárás jogba ütközően jogerőre emelte, azután ezt visszavonta,
  • a további két perben egyelőre csak elsőfokú döntés született, ezek ellen az Index szintén fellebbezett.

Több helyen például úgy számoltak be az egyik döntésről, mintha az a Tisza Párt érdemi (tartalmi) jogerős győzelmét jelentené az Indexszel szemben. Ehhez képest az eljárások folyamatban vannak, nincs jogerős döntés egyik Index elleni perben sem. 

Ugyanakkor ma már jogerős ítélet van arról, hogy a Ripost jogszerűen ismertette az Index cikke nyomán a Tisza Párt adócsomagját. 

A Fővárosi Ítélőtábla másodfokon, jogerősen teljes egészében elutasította a Tisza Párt helyreigazításra vonatkozó keresetét.

 

Nyitókép:MTI/Hegedüs Róbert

