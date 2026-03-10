Magyar Péter elkapkodta, mégsem nyert jogerősen pert a Tisza az Index ellen

Jelenleg egy dolog biztos, hogy szinte semmi sem biztos. A Tisza Párt és az Index között négy jogi eljárás van folyamatban, és mint kiderült, ma egyikben sincs jogerős ítélet, ugyanis a hírportál valamennyi olyan elsőfokú döntéssel szemben fellebbezést nyújtott be, amely rá nézve elmarasztaló volt. A fellebbezést a bíróság elutasította, az elutasító végzés ellen az Index jogorvoslattal élt, ugyanakkor a bíróság törvénytelenül jogerősítette a bírósági ítéletet. A legújabb bírósági döntés az a Tisza által jogerősnek harsogott ítélet „jogerőre vonatkozó rendelkezését” mellőzte, így a korábban jogerősnek kommunikált döntést most gyakorlatilag hatályon kívül helyezték.

Nincs jogerős ítélet, a Tisza Párt és az Index tovább vív a bíróságon a megszorító gazdasági csomag ügyében

Fotó: Orbán Balázs Facebook-oldala

Tisza Párt és az elkapkodott bejelentés

Magyarul: a Magyar Péter által bejelentett „jogerős győzelem” jelenleg leginkább egy idő előtt kihirdetett diadaljelentésnek tűnik, vagy sportnyelven mondva, egy félidei állást adott el végeredményként a szurkolóinak. Az ügyek menete lassan olyan kanyargós, hogy olvasóink egy része valószínűleg már visszasírja a Dallas történetvezetésének egyszerűségét. A Tisza Párt és az Index között ugyanis jelenleg négy különböző per van folyamatban, ugyanazon ügykörben, a párt adópolitikájáról szóló cikkekről: