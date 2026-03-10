2026. március 12. csütörtök, Gergely
Hátba szúrta, majd ledobta az erkélyről 17 hónapos lányát

Úgy érezte, hogy gyerekét démonok szállták meg, ezért a mennybe akarta küldeni őt.
2026. március 10., kedd 15:12
Egy 31 éves texasi anya, Jasmine Yonkó, örökbe börtönbe kerül, amiért hátba szúrta 17 hónapos lányát, Hannah Yonko-t, majd ledobta a negyedik emeleti erkélyről és otthagyta az utcán meghalni – közölte a lawandcrime.

2024.október 23-án, reggel 9:45 körül érkezett a bejelentés a hatóságokhoz, hogy az utcán fekszik  egy gyerek, akinek a fején vágás és a hátán szúrt sebek voltak. Azonnal kórházba szállították, de az orvosok nem tudták megmenteni a lány életét, és rövid időn belül halottnak nyilvánították.

Körülbelül két kilométerrel arrébb tálalták meg az elkövetőt, aki folyamatosan azt magyarázta, hogy a lánya beteg, közben sírt és segítséget kért a rendőröktől.


Mint kiderült, a tettes, valamint annak nővére és a menyasszonya egy társasházban szálltak meg, ahol az anyuka háromszor olyan súlyosan hátba szúrta a lányát, hogy az bordatörést okozott, de a kislány túlélte a késelést.

Másnap egy másik hotelban szálltak meg, ahol megtörtént a tragédia.

A gyilkos azt mondta egy pszichológusnak, hogy úgy érezte, hogy lányát démonok szállták meg, ezért a mennybe akarta küldeni és megszabadítani a gyötrelmeitől.

A védelem azzal érvelt, hogy az anyuka elmebeteg és nem tudta megkülönböztetni a jót a rossztól, de az ügyészek nem fogadták el ezt a magyarázatot, a nőt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.

Nyitókép: Galvestoni Rendőrkapitányság

 

