Hátba szúrta, majd ledobta az erkélyről 17 hónapos lányát

Egy 31 éves texasi anya, Jasmine Yonkó, örökbe börtönbe kerül, amiért hátba szúrta 17 hónapos lányát, Hannah Yonko-t, majd ledobta a negyedik emeleti erkélyről és otthagyta az utcán meghalni – közölte a lawandcrime.

2024.október 23-án, reggel 9:45 körül érkezett a bejelentés a hatóságokhoz, hogy az utcán fekszik egy gyerek, akinek a fején vágás és a hátán szúrt sebek voltak. Azonnal kórházba szállították, de az orvosok nem tudták megmenteni a lány életét, és rövid időn belül halottnak nyilvánították.

Körülbelül két kilométerrel arrébb tálalták meg az elkövetőt, aki folyamatosan azt magyarázta, hogy a lánya beteg, közben sírt és segítséget kért a rendőröktől.

'Don't go back to the hotel': Mom who intentionally dropped 17-month-old daughter from 4th-story balcony, left her to die on street learns fate https://t.co/VQpLra62IB — Law & Crime (@lawcrimenews) March 8, 2026



Mint kiderült, a tettes, valamint annak nővére és a menyasszonya egy társasházban szálltak meg, ahol az anyuka háromszor olyan súlyosan hátba szúrta a lányát, hogy az bordatörést okozott, de a kislány túlélte a késelést.