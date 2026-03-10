Éjszakai iráni támadások zajlottak a környező országok ellen, 100 dollár fölött az olajár
Hátba szúrta, majd ledobta az erkélyről 17 hónapos lányát
Egy 31 éves texasi anya, Jasmine Yonkó, örökbe börtönbe kerül, amiért hátba szúrta 17 hónapos lányát, Hannah Yonko-t, majd ledobta a negyedik emeleti erkélyről és otthagyta az utcán meghalni – közölte a lawandcrime.
2024.október 23-án, reggel 9:45 körül érkezett a bejelentés a hatóságokhoz, hogy az utcán fekszik egy gyerek, akinek a fején vágás és a hátán szúrt sebek voltak. Azonnal kórházba szállították, de az orvosok nem tudták megmenteni a lány életét, és rövid időn belül halottnak nyilvánították.
Körülbelül két kilométerrel arrébb tálalták meg az elkövetőt, aki folyamatosan azt magyarázta, hogy a lánya beteg, közben sírt és segítséget kért a rendőröktől.
Mint kiderült, a tettes, valamint annak nővére és a menyasszonya egy társasházban szálltak meg, ahol az anyuka háromszor olyan súlyosan hátba szúrta a lányát, hogy az bordatörést okozott, de a kislány túlélte a késelést.
Másnap egy másik hotelban szálltak meg, ahol megtörtént a tragédia.
A gyilkos azt mondta egy pszichológusnak, hogy úgy érezte, hogy lányát démonok szállták meg, ezért a mennybe akarta küldeni és megszabadítani a gyötrelmeitől.
A védelem azzal érvelt, hogy az anyuka elmebeteg és nem tudta megkülönböztetni a jót a rossztól, de az ügyészek nem fogadták el ezt a magyarázatot, a nőt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.
Nyitókép: Galvestoni Rendőrkapitányság
