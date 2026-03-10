Veszélyes fekete eső Iránban, erősödő terrorveszély Európába - Magyarország együtt áll ki a békéért

Black rain has fallen over Tehran after strikes on oil facilities, coating streets and rooftops in dark, oily waterpic.twitter.com/It8U6SCvaY — Massimo (@Rainmaker1973) March 8, 2026



A fekete eső akkor alakul ki, amikor nagy mennyiségű égéstermék – például olaj-, üzemanyag- vagy vegyi anyagokból származó részecske – kerül a légkörbe, majd az esőcseppek ezeket magukkal hozva sötét színű csapadékként hullanak le. Az ilyen csapadék gyakran szennyezett lehet nehézfémekkel, korommal és más mérgező anyagokkal, ezért egészségügyi kockázatot is jelenthet.

A jelenség most Iránban tapasztalható a közel-keleti konfliktus miatt. Az elmúlt időszakban több robbanás és fegyveres támadás történt, amelyek következtében jelentős füst- és szennyezőanyag-kibocsátás került a légkörbe.

Irán és a térség más országai is egyre komolyabb biztonsági kihívásokkal szembesülnek, miközben világszerte nő a terrorfenyegetettség. A szakértők szerint a regionális konfliktusok hatása nemcsak politikai és katonai, hanem környezeti következményekkel is járhat.

Az Európai Unióban nőtt a terrorfenyegetettség az iráni konfliktus következtében – figyelmeztetett az Europol. A hatóság szerint az EU területén működő szélsőséges csoportok és Iránhoz köthető közvetítő hálózatok destabilizáló tevékenységeket indíthatnak. A kockázat a radikalizálódástól a terrortámadásokon át egészen a kibertámadásokig terjedhet.