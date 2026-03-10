2026. március 12. csütörtök, Gergely
Veszélyes fekete eső Iránban, erősödő terrorveszély Európába - Magyarország együtt áll ki a békéért
Aggasztó jelenségről számoltak be a Közel-Keletről: több iráni térségben úgynevezett „fekete eső” hullott, amely a szakértők szerint a térségben zajló robbantások és ipari tüzek következménye. A jelenség hátterében az áll, hogy a levegőbe kerülő korom, por és különböző vegyi anyagok a csapadékkal együtt hullanak vissza a földre.
2026. március 10., kedd 13:39
A fekete eső akkor alakul ki, amikor nagy mennyiségű égéstermék – például olaj-, üzemanyag- vagy vegyi anyagokból származó részecske – kerül a légkörbe, majd az esőcseppek ezeket magukkal hozva sötét színű csapadékként hullanak le. Az ilyen csapadék gyakran szennyezett lehet nehézfémekkel, korommal és más mérgező anyagokkal, ezért egészségügyi kockázatot is jelenthet.

A jelenség most Iránban tapasztalható a közel-keleti konfliktus miatt. Az elmúlt időszakban több robbanás és fegyveres támadás történt, amelyek következtében jelentős füst- és szennyezőanyag-kibocsátás került a légkörbe.

Irán és a térség más országai is egyre komolyabb biztonsági kihívásokkal szembesülnek, miközben világszerte nő a terrorfenyegetettség. A szakértők szerint a regionális konfliktusok hatása nemcsak politikai és katonai, hanem környezeti következményekkel is járhat.

Az Európai Unióban nőtt a terrorfenyegetettség az iráni konfliktus következtében – figyelmeztetett az Europol. A hatóság szerint az EU területén működő szélsőséges csoportok és Iránhoz köthető közvetítő hálózatok destabilizáló tevékenységeket indíthatnak. A kockázat a radikalizálódástól a terrortámadásokon át egészen a kibertámadásokig terjedhet.

Magyarország a béke oldalán

A nemzetközi feszültségek közepette Magyarországon továbbra is stabil a biztonsági helyzet. A magyar kormány álláspontja szerint a legfontosabb cél a béke megőrzése és az ország biztonságának garantálása.

Orbán Viktor miniszterelnök többször hangsúlyozta: Magyarország a béke pártján áll, és mindent megtesz azért, hogy a konfliktusok ne sodorják veszélybe a magyar embereket.

Békemenet március 15-én

A béke melletti kiállás jegyében idén is megrendezik a Békemenetet Budapest utcáin. A szervezők célja, hogy minél többen vegyenek részt az eseményen, és közösen álljanak ki a béke és Magyarország biztonsága mellett.

A március 15-i rendezvény nemcsak az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emléke előtt tiszteleg, hanem egyben politikai üzenetet is hordoz: a résztvevők a béke és a stabilitás fontosságát kívánják hangsúlyozni egy egyre bizonytalanabb nemzetközi környezetben.

Orbán Viktor: a tét hatalmas, Zelenszkij elnök olájblokáddal próbálja megtörni hazánkat

A hazádnak szüksége van rád – hangsúlyozta a miniszterelnök közösségi oldalán.

Orbán Viktor közösségi oldali videójában kifejtette, hogy öt nap múlva, március 15-én a Kossuth térre fut majd be minden idők legnagyobb és legfontosabb békemenete. 

A választás a nyakunkon, a tét hatalmas. Zelenszkij elnök olajblokáddal próbálja megtörni hazánkat. Közösen ki kell állnunk Magyarországért, mutassuk meg együtt, hogy Magyarország nemet mond az ukrán zsarolásra, vagyis a hazádnak szüksége van rád. Találkozunk március 15-én a Békemeneten és utána itt a Kossuth téren

 – hangsúlyozta a kormányfő.

