Éjszakai iráni támadások zajlottak a környező országok ellen, 100 dollár fölött az olajár
Veszélyes fekete eső Iránban, erősödő terrorveszély Európába - Magyarország együtt áll ki a békéért
A fekete eső akkor alakul ki, amikor nagy mennyiségű égéstermék – például olaj-, üzemanyag- vagy vegyi anyagokból származó részecske – kerül a légkörbe, majd az esőcseppek ezeket magukkal hozva sötét színű csapadékként hullanak le. Az ilyen csapadék gyakran szennyezett lehet nehézfémekkel, korommal és más mérgező anyagokkal, ezért egészségügyi kockázatot is jelenthet.
A jelenség most Iránban tapasztalható a közel-keleti konfliktus miatt. Az elmúlt időszakban több robbanás és fegyveres támadás történt, amelyek következtében jelentős füst- és szennyezőanyag-kibocsátás került a légkörbe.
Irán és a térség más országai is egyre komolyabb biztonsági kihívásokkal szembesülnek, miközben világszerte nő a terrorfenyegetettség. A szakértők szerint a regionális konfliktusok hatása nemcsak politikai és katonai, hanem környezeti következményekkel is járhat.
Az Európai Unióban nőtt a terrorfenyegetettség az iráni konfliktus következtében – figyelmeztetett az Europol. A hatóság szerint az EU területén működő szélsőséges csoportok és Iránhoz köthető közvetítő hálózatok destabilizáló tevékenységeket indíthatnak. A kockázat a radikalizálódástól a terrortámadásokon át egészen a kibertámadásokig terjedhet.
Magyarország a béke oldalán
A nemzetközi feszültségek közepette Magyarországon továbbra is stabil a biztonsági helyzet. A magyar kormány álláspontja szerint a legfontosabb cél a béke megőrzése és az ország biztonságának garantálása.
Orbán Viktor miniszterelnök többször hangsúlyozta: Magyarország a béke pártján áll, és mindent megtesz azért, hogy a konfliktusok ne sodorják veszélybe a magyar embereket.
Békemenet március 15-én
A béke melletti kiállás jegyében idén is megrendezik a Békemenetet Budapest utcáin. A szervezők célja, hogy minél többen vegyenek részt az eseményen, és közösen álljanak ki a béke és Magyarország biztonsága mellett.
A március 15-i rendezvény nemcsak az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emléke előtt tiszteleg, hanem egyben politikai üzenetet is hordoz: a résztvevők a béke és a stabilitás fontosságát kívánják hangsúlyozni egy egyre bizonytalanabb nemzetközi környezetben.
Orbán Viktor: a tét hatalmas, Zelenszkij elnök olájblokáddal próbálja megtörni hazánkat
A hazádnak szüksége van rád – hangsúlyozta a miniszterelnök közösségi oldalán.
Orbán Viktor közösségi oldali videójában kifejtette, hogy öt nap múlva, március 15-én a Kossuth térre fut majd be minden idők legnagyobb és legfontosabb békemenete.
A választás a nyakunkon, a tét hatalmas. Zelenszkij elnök olajblokáddal próbálja megtörni hazánkat. Közösen ki kell állnunk Magyarországért, mutassuk meg együtt, hogy Magyarország nemet mond az ukrán zsarolásra, vagyis a hazádnak szüksége van rád. Találkozunk március 15-én a Békemeneten és utána itt a Kossuth téren
– hangsúlyozta a kormányfő.
+Ez is érdekelheti
Drogot kevert a lasagnéba, hogy ismerőse elvetéljen
Kasztrálta, megölte a férjét, majd megfőzte és Barbecue szószba mártva megette
Felgyújtotta magát egy férfi a buszon, többen meghaltak
Elismerte egy ukrán politológus: a háborús maffia pénzmosási kísérlete az aranykonvoj ügye
Magyar Péter engedne a brüsszeli nyomásnak egy ukrán politológus szerint
A cseh szigorítják az ukrán buszforgalmat a rendszeres fegyvercsempészet miatt
Fejbe rúgott egy hajléktalan nőt egy tini - Videó
Már 500 kárpátaljai magyar férfit soroztak be, 100-an meg is haltak Ukrajnában
Kislányt akart erőszakolni egy férfi a repülőn
„Úgy néztem ki, mint egy Avatar” – rejtélyes tünet miatt került kórházba egy férfi
Hátba szúrta, majd ledobta az erkélyről 17 hónapos lányát