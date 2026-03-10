Súlyosan megsérült a biciklis kislány Kaposváron
Tragikus véget ért az eltűnt férfi keresése Csobánkán
Lesújtó hírt közölt kedden a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – HUNGO a Facebook-oldalán: tragédiával ért véget az eltűnt férfi keresése Csobánka térségében.
Hétfőn a Pest vármegyei rendőrség kérte szolgálatunk segítségét egy eltűnt személy felkutatásához. Az információk szerint egy idős, beteg férfi a hajnali órákban hagyta el csobánkai otthonát, ismeretlen helyre távozva
– írták a bejegyzésben.
A kutató-mentők a helyszínre érkezve a rendőrséggel egyeztetve kezdték meg a keresést, ami azonban szomorú eredménnyel zárult.
Az ingatlantól alig néhány száz méterre, egy erdős területen találtuk meg az eltűnt személyt, akinek az életén már nem lehetett segíteni
- közölték, miközben részvétet nyilvánítottak az elhunyt családjának.
+Ez is érdekelheti
Nyolc év után került elő egy Dunába dobott palackposta
„Elpattant bennem valami” – féltékenységből verte szét barátja autóját egy miskolci nő
46 perc alatt 4 milliós büntetést gyűjtött egy budapesti menekülés során
Eltűnt egy nő Baján, öngyilkos akart lenni
Házi készítésű lift zuhant le egy pest vármegyei házban, mentőhelikoptert is riasztottak
Újabb részletek derültek ki a szekszárdi játszótéri tragédiáról - videóval
Gyilkosság történt Nyékládházán, egy férfi az áldozat
Útra borult egy biciklis kislány, éppen jött egy autó Kiskunfélegyházán
Nem emlékezett rá, hogy eladta a házát
Halálos gázolás Vecsésen, egy férfi az áldozat
Holttestet találtak Szekszárd belvárosában is, egyelőre rejtélyes az eset