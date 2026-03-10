2026. március 12. csütörtök, Gergely
Tragikus véget ért az eltűnt férfi keresése Csobánkán

Hiába a kitartó kutatás.
2026. március 10., kedd 13:56
Lesújtó hírt közölt kedden a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – HUNGO a Facebook-oldalán: tragédiával ért véget az eltűnt férfi keresése Csobánka térségében.

Hétfőn a Pest vármegyei rendőrség kérte szolgálatunk segítségét egy eltűnt személy felkutatásához. Az információk szerint egy idős, beteg férfi a hajnali órákban hagyta el csobánkai otthonát, ismeretlen helyre távozva

– írták a bejegyzésben.


A kutató-mentők a helyszínre érkezve a rendőrséggel egyeztetve kezdték meg a keresést, ami azonban szomorú eredménnyel zárult.

Az ingatlantól alig néhány száz méterre, egy erdős területen találtuk meg az eltűnt személyt, akinek az életén már nem lehetett segíteni

-    közölték, miközben részvétet nyilvánítottak az elhunyt családjának.

