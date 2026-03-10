Tragikus véget ért az eltűnt férfi keresése Csobánkán

Lesújtó hírt közölt kedden a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – HUNGO a Facebook-oldalán: tragédiával ért véget az eltűnt férfi keresése Csobánka térségében.

Hétfőn a Pest vármegyei rendőrség kérte szolgálatunk segítségét egy eltűnt személy felkutatásához. Az információk szerint egy idős, beteg férfi a hajnali órákban hagyta el csobánkai otthonát, ismeretlen helyre távozva

– írták a bejegyzésben.



A kutató-mentők a helyszínre érkezve a rendőrséggel egyeztetve kezdték meg a keresést, ami azonban szomorú eredménnyel zárult.