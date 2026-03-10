Súlyosan megsérült a biciklis kislány Kaposváron
Brutális verekedés tört ki Encs belvárosában
Súlyos verekedésbe torkollott egy szóváltás Encsen, közvetlenül a járásbíróság épülete előtt, ahol hat ember keveredett konfliktusba. A dulakodás során egy kés is előkerült, egy férfit megszúrtak – számolt be kedden a boon.hu.
A két társaság egy korábbi sérelem miatt került összetűzéseb 2026. március 5-én reggel, a vita pillanatok alatt elfajult.
A vád szerint a fiatal támadó halálos fenyegetések közepette kétszer megszúrta a sértettet, aki a felkarján és a lapockáján sérült meg. Eközben társa sem maradt tétlen: nagy erővel ütötte az áldozatot, majd, amikor a földre került, még arcon is rúgta.
Bár a sérülések szerencsére nyolc napon belül gyógyulnak, a hatóságok szerint a célzott támadás súlyossága miatt elkerülhetetlen volt a kényszerintézkedés.
A Miskolci Járásbíróság két férfi letartóztatását rendelte el. Az indoklás szerint a fiatalkorú gyanúsított cselekménye akár emberölés kísérletének is minősülhet. A döntésnél az is súlyosbító körülmény volt, hogy a gyanúsítottak nem ismeretlenek a hatóságok előtt, és egy másik ügyben zajló kihallgatásuk után vették őket ismét őrizetbe a mostani késelés miatt.
A gyanúsítottak legalább 2026. április 7-ig rács mögött maradnak.
