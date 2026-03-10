Édesapja életéért küzdött egy férfi Budapesten

Drámai percek játszódtak le egy budapesti otthonban a napokban, amikor egy 50 év körüli férfi hirtelen rosszul lett, majd összeesett. Az esetről az Országos Mentőszolgálat számolt be kedden a Facebook-oldalán.

A helyzet súlyosságát felismerve fia azonnal segítséget hívott.

Mentésirányító bajtársunk rögtön riasztotta a legközelebbi esetkocsit, miközben az újraélesztés lépéseire instruálta a bejelentőt, aki pontosan követte az utasításokat és küzdött édesapja életéért

- írták a posztban.