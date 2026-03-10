2026. március 12. csütörtök, Gergely
Édesapja életéért küzdött egy férfi Budapesten

Otthonában lett rosszul.
2026. március 10., kedd 10:46
Drámai percek játszódtak le egy budapesti otthonban a napokban, amikor egy 50 év körüli férfi hirtelen rosszul lett, majd összeesett. Az esetről az Országos Mentőszolgálat számolt be kedden a Facebook-oldalán.

A helyzet súlyosságát felismerve fia azonnal segítséget hívott.

Mentésirányító bajtársunk rögtön riasztotta a legközelebbi esetkocsit, miközben az újraélesztés lépéseire instruálta a bejelentőt, aki pontosan követte az utasításokat és küzdött édesapja életéért

-    írták a posztban.

A mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, és átvették az ellátást. Az újraélesztés végül sikerre vezetett és a férfi keringése visszatért. A beteget végül stabil állapotban szállították kórházba.
 

 

