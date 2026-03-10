Súlyosan megsérült a biciklis kislány Kaposváron
Édesapja életéért küzdött egy férfi Budapesten
Drámai percek játszódtak le egy budapesti otthonban a napokban, amikor egy 50 év körüli férfi hirtelen rosszul lett, majd összeesett. Az esetről az Országos Mentőszolgálat számolt be kedden a Facebook-oldalán.
A helyzet súlyosságát felismerve fia azonnal segítséget hívott.
Mentésirányító bajtársunk rögtön riasztotta a legközelebbi esetkocsit, miközben az újraélesztés lépéseire instruálta a bejelentőt, aki pontosan követte az utasításokat és küzdött édesapja életéért
- írták a posztban.
A mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, és átvették az ellátást. Az újraélesztés végül sikerre vezetett és a férfi keringése visszatért. A beteget végül stabil állapotban szállították kórházba.
