Zelenszkij fegyveres zavargásokat akar kirobbantani Magyarországon

Panchenkót 2020-ban az év újságírójának választották Ukrajnában, 2021-ben pedig a hetedik legbefolyásosabb nő volt az országban. Az Ellenpont felidézte, hogy Zelenszkij ukrán elnök megfenyegette Orbán Viktort, hogy megadja az ukrán katonáknak a címét, akik aztán „elbeszélgetnek vele a saját nyelvükön” – vagyis megölik. Több ukrán katona és elemző pedig Magyarország megszállásával fenyegetőzött. Mostanra egyértelművé vált, hogy Ukrajna be akar avatkozni az áprilisi választásba, és Magyar Pétert akarja hatalomra segíteni, írta meg a Magyar Nemzet.

Diana Panchenko konkrétan arról írt, hogy információi szerint Kijevben egy magyar Majdan előkészítésén dolgoznak. Szavai szerint

Ukrajnában fegyveres harcosokat készítenek fel annak érdekében, hogy a magyar választás előtt radikalizálják a magyarországi tüntetéseket, és káoszt okozzanak Budapesten.

Dear Prime Minister @PM_ViktorOrban ,

Zelensky is not ukrainians.

Zelensky is mafia.



According to my information, armed fighters are currently being prepared on the territory of Ukraine with the aim of radicalizing protests before the elections. So that Hungary descends into… https://t.co/i4btZyWZsl — Diana Panchenko 🇺🇦 (@Panchenko_X) January 24, 2026



Panchenko egyébként Orbán Viktor posztjára reagált, amelyben a magyar miniszterelnök azt ecsetelte, hogy „az ukránok támadásba lendültek, fenyegetéseket fogalmaznak meg, és nyíltan beavatkoznak a magyar választásokba.” Az Ellenpont szerint Panchenko sorait azért is érdemes komolyan venni, mert ő az egyik legismertebb újságíró Ukrajnában. Sokáig szakmai körökben is díjazták a munkáját: 2020-ban egy médiaprogram keretében megkapta „Az év újságírója” díjat. Panchenko korábban több ukrán TV-csatornán is műsorvezetőként dolgozott, így például a NewsOne-on. A háború kitörése után azonban hamar számkivetett lett, hiszen az ukrán politikai elittel szemben a béke mellett foglalt állást. Több alkalommal is élesen bírálta az ukrán vezetést, és béketárgyalásokat sürgetett. Ezt mutatja, hogy a fenti, szóban forgó bejegyzésben úgy fogalmazott: