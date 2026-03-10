2026. március 12. csütörtök, Gergely
9°C Budapest
Jelentősen olcsóbb az üzemanyag a védett árral nálunk, mint más országokban

Életbe léptek a védett üzemanyagárak a magyarországi benzinkutakon, így az autósok a korábban vártnál alacsonyabb áron tankolhatnak. A kormány intézkedésének célja, hogy az európai energiaválság és az üzemanyagárak emelkedése ellenére is mérsékelje a magyar családok és vállalkozások terheit.
2026. március 10., kedd 11:26
Vágólapra másolva!

A bevezetett védett árak jelentősen alacsonyabbak a nyugat-európai országokban tapasztalható áraknál, de több szomszédos államhoz képest is kedvezőbbek. Nyugat-Európában ugyanis tovább emelkednek az üzemanyagárak: például Hollandia egyes töltőállomásain már az ezer forintot közelíti a benzin literenkénti ára, míg Németországban szintén jelentős drágulásról számoltak be az elmúlt napokban.

Az Index.hu információi szerint piaci alapon a 95-ös benzin ára literenként 619 forintra, a dízelé pedig 639 forintra emelkedett volna. A kormány által bevezetett védett ár azonban ennél alacsonyabb szintet határoz meg.

Az új szabályozás szerint

  • a 95-ös benzin ára 595 forint,
  • a dízel ára 615 forint literenként.

Ez azt jelenti, hogy mindkét üzemanyagtípus esetében 24 forinttal alacsonyabb áron tankolhatnak az autósok a piaci árhoz képest.

A cél: az árak fékezése

A védett ár bevezetésével a kormány azt kívánja elérni, hogy a nemzetközi energiapiaci folyamatok és az európai árrobbanás ellenére a magyar üzemanyagárak kiszámíthatóbbak maradjanak. Az intézkedés így a lakosság mellett a fuvarozók, a gazdák és a vállalkozások költségeit is mérsékelheti.

Az európai üzemanyagárak alakulása ugyanakkor továbbra is bizonytalan, ezért a magyar kormány intézkedéseinek célja, hogy stabilan tartsa az ellátást és az árakat Magyarországon.

Nyitókép: MTI

