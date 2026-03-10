2026. március 12. csütörtök, Gergely
Orbán Viktor: a védett árral megvédjük a magyar családokat és a magyar vállalkozókat

2026. március 10., kedd 10:58
Frissítve: 2026. március 10., kedd 11:00
Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, hogy az intézkedés célja, hogy megvédje a magyar családokat és vállalkozásokat az európai energiaválság és az ukrán olajblokád következményeitől.

Volodimir Zelenszkij elnök az olajblokáddal a magyar családokat és vállalkozókat akarja büntetni. Azért zsarol és azért fenyeget, hogy egy ukránpárti kormányt juttasson hatalomra Magyarországon. Ezt nem engedjük! A védett árral megvédjük a magyar családokat és a magyar vállalkozókat 

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

A videóban arról is beszélt a miniszterelnök, hogy kedd reggelre az ukrán olajblokád már a 15. napjához érkezett. A kormányfő elmondta: az Energiabiztonsági Tanács ülésén meghallgatta a miniszterek és a szakmai szereplők, köztük a MOL Group vezetőinek jelentését.

A miniszterelnök szerint az energiaválság továbbra is komoly nyomás alatt tartja Európát.

Az energiaválság tovább dübörög egész Európában, az üzemanyagárak mindenhol kilőttek. Az ukrán olajblokád miatt a helyzet Magyarországon kétszeresen nehéz

 – fogalmazott.

Hozzátette: a kormány ezért döntött a védett üzemanyagárak bevezetése mellett. Az új rendszert éjfélkor aktiválták, így a miniszterelnök szerint az autósok már kedden minden benzinkúton a rögzített áron tankolhatnak.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a védett ár nemcsak a lakosságot érinti, hanem a gazdaság működése szempontjából kulcsfontosságú szereplőket is.

Ma már mindenhol védett áron tankolhatnak az autósok, a fuvarozók, a gazdák és a vállalkozók is 

– mondta.

A kormányfő arról is beszélt, hogy az ellátásbiztonság érdekében az állami üzemanyagkészleteket is felszabadították. Ezeket ugyanakkor folyamatosan újratöltik, hogy a védett ár fenntartása mellett hosszú távon is biztosítani tudják az ország üzemanyag-ellátását.

Orbán Viktor videójában ismét hangsúlyozta: a kormány nem enged a külső nyomásnak.

Volodimir Zelenszkij elnök az olajblokáddal a családokat és a vállalkozókat akarja büntetni. Azért zsarol és azért fenyeget, hogy egy ukránpárti kormányt juttasson hatalomra Magyarországon. De ezt nem engedjük

 – fogalmazott.

A miniszterelnök szerint a kormány célja egyértelmű: a védett üzemanyagárakkal megvédeni a magyar családokat, a vállalkozásokat és az ország gazdaságát.

A védett árral megvédjük a magyar családokat, a magyar vállalkozókat, megvédjük egész Magyarországot.

A nyitókép illusztráció (MTI)

 

