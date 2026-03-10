Orbán Viktor: a védett árral megvédjük a magyar családokat és a magyar vállalkozókat

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, hogy az intézkedés célja, hogy megvédje a magyar családokat és vállalkozásokat az európai energiaválság és az ukrán olajblokád következményeitől.

Volodimir Zelenszkij elnök az olajblokáddal a magyar családokat és vállalkozókat akarja büntetni. Azért zsarol és azért fenyeget, hogy egy ukránpárti kormányt juttasson hatalomra Magyarországon. Ezt nem engedjük! A védett árral megvédjük a magyar családokat és a magyar vállalkozókat

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

A videóban arról is beszélt a miniszterelnök, hogy kedd reggelre az ukrán olajblokád már a 15. napjához érkezett. A kormányfő elmondta: az Energiabiztonsági Tanács ülésén meghallgatta a miniszterek és a szakmai szereplők, köztük a MOL Group vezetőinek jelentését.

A miniszterelnök szerint az energiaválság továbbra is komoly nyomás alatt tartja Európát.