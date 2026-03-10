2026. március 12. csütörtök, Gergely
Földrengés volt Mosonmagyaróvár közelében

Földrengés volt a magyar-szlovák határon, Mosonmagyaróvár közelében kedd délelőtt - közölte a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma kedden az MTI-vel.
2026. március 10., kedd 11:15
Azt írták: 9 óra 2 perckor 3,0-as magnitúdójú földrengés volt a magyar-szlovák határon, Mosonmagyaróvártól mintegy 16 kilométerre, északra.

A lakosság az epicentrum közelében érezhette a földrengést, az obszervatóriumba eddig Dunakilitiről érkezett bejelentés - tették hozzá.

A katasztrófavédelem azt közölte: egyelőre nem jelentettek be károkat.

A nyitókép illusztráció (Shutterstock)

