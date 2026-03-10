Súlyosan megsérült a biciklis kislány Kaposváron
Földrengés volt Mosonmagyaróvár közelében
Azt írták: 9 óra 2 perckor 3,0-as magnitúdójú földrengés volt a magyar-szlovák határon, Mosonmagyaróvártól mintegy 16 kilométerre, északra.
A lakosság az epicentrum közelében érezhette a földrengést, az obszervatóriumba eddig Dunakilitiről érkezett bejelentés - tették hozzá.
A katasztrófavédelem azt közölte: egyelőre nem jelentettek be károkat.
