Tele volt fegyverrel a bőröndje, buszon bukott le Röszkén

A vádlott egy külföldi busztársaság menetrendszerinti járatának utasaként lépett be Magyarországra, a röszkei határátkelőhelyen A pénzügyőrök bejelentendő vámáruval kapcsolatos kérdésére semmit nem jelentett be. Csomagjának átvizsgálásakor azonban a bőröndjében egy rejtett rekeszre lettek figyelmesek. Ebből tíz maroklőfegyver valamint többszáz, azokhoz tartozó lőszer került elő, melyek behozatalára a vádlott engedéllyel nem rendelkezett.

A Szegedi Járási Ügyészség az elkövetőt lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntettével vádolja. Bűnösségének kérdésében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.