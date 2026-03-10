Súlyosan megsérült a biciklis kislány Kaposváron
Videón, ahogy kövekkel dobálta az autókat a 35-ös főútnál Borsodban
Vádat emeltek az ittas férfi ellen, aki 2025. november elején kővel dobálta az autókat egy borsodi településen – közölte az ügyészség.
Mint kiderült, az elkövető köveket vett fel egy murvás útról, majd ezután a közeli 35-ös főúthoz ment, és megdobott nyolc arra haladó autóst.
Hat alkalommal nem sikerült eltalálni a kocsikat, de hetedjére az egyik kő eltalálta az egyik autó jobb hátsó sárvédő ívét, amely behorpadt, így 75.000 forint kárt okozott a tettes. Még volt egy dobása, amivel ismét célba talált, és egy újabb típusú autó jobb hátsó szélvédőjét törtbe be, ahol a kő továbbrepült az utastrébe, 48.000 forint kárt okozva ezzel.
A gépjármű vezetője ezt észrevette, kipattant a kocsiból, de az elkövető elrohant a helyszínről.
Az ügyészség közlekedés biztonsága elleni bűntett és más bűncselekmény miatt emelt vádat a büntetlen előéletű férfival szemben, és felfüggesztett börtönbüntetést indítványoztak ellene.
