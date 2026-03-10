A tavaszi égbolt egyik legszebb jelensége érkezik, a látványos együttállás két estén át lesz megfigyelhető
Megrendítő üzenetet tett közzé Galla Miklós családja
Aggodalomra ad okot a hír, amely kedden jelent meg Galla Miklós Facebook-oldalán. A humorista családja egy hosszabb bejegyzésben számolt be arról, hogy a művész jelenleg kórházban van, és orvosi vizsgálatok sorát végzik el rajta.
Kedves Miklósért aggódók és ítélkezők! Miklós kórházban van, beteg. Éppen azt vizsgálják, hogy hányfajta betegsége van. Súlyosabbakat és kevésbé súlyosakat is találnak. Ezek között van olyan is, aminek köszönhető az elmúlt években tapasztalható viselkedés-változása is. Tudjuk, soha nem volt teljesen százas, de ezt (is) szerettük benne mindannyian (akik szerettük a humorát)
- kezdték a posztot.
A család arról is beszámolt, hogy a humoristát péntek reggel vitték kórházba a mentők, miután otthon elesett.
És íme a tények: Miklóst péntek reggel vitték a mentők a kórházba, mert elesett otthon. Egyéb betegségeit is elkezdték kivizsgálni, így bent tartották. Az orvosok minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy meggyógyítsák, ezt köszönjük nekik
- írták.
A bejegyzésből az is kiderül, hogy a család időközben bejutott a humorista lakásába, ahol rendet tettek, és egy új ágy számára készítettek helyet. A hozzátartozók a közösségi médiában megjelenő bántó kommentekre is reagáltak, hangsúlyozva, hogy számukra a humorista elsősorban családtag.
Ő is egy ember, még akkor is, ha vannak olyanok, akinek nem tetszett a humora (vagy nem értették), aki nem érdemli meg azt a gyűlöletet, amit sokan árasztanak felé (ezt igazából senki nem érdemli meg). Szerencsére nem jut el hozzá
- tették hozzá.
Amint lesz megosztásra érdemes hír, Miklós oldalán közzétesszük. Cserébe viszont megkérünk mindenkit, hogy drukkoljanak neki, hogy felépüljön, emlékezzen arra a Miklósra, aki megnevettette
- kérték a közönségtől.
Kapcsolódó tartalom:
Nyitókép: Tények Plusz archív
+Ez is érdekelheti
Egy apró éjszakai szokás többet árthat, mint hisszük
Eljött a búcsú ideje: Elhagyja a fővárost Pablo
Súlyos büntetés várhat a Rihanna elleni támadás gyanúsítottjára
„Törölték a járatomat” – Balin ragadt Kárpáti Rebeka
Kiss Kriszta megmutatta, mivel bűvölte el Stohl Andrást
Évről évre ugyanaz a furcsa érzés – de mi történik velünk tavasszal?
Színfalak mögött: Az Exatlon legnagyobb titkai - videóval
Leslie Mandoki a Bayern himnuszáról: „Mire hazaértem a stúdióba, már kész volt a nóta”
A showbusiness dinasztia: Leslie Mandoki lánya letarolta a német nézettségi listákat
Tovább tart a varázslat: június végéig látogatható a Harry Potter-kiállítás Szentendrén
Az Exatlon Hungary csapatai a Nagy Duett sztárvendégei