Megrendítő üzenetet tett közzé Galla Miklós családja

Aggodalomra ad okot a hír, amely kedden jelent meg Galla Miklós Facebook-oldalán. A humorista családja egy hosszabb bejegyzésben számolt be arról, hogy a művész jelenleg kórházban van, és orvosi vizsgálatok sorát végzik el rajta.

Kedves Miklósért aggódók és ítélkezők! Miklós kórházban van, beteg. Éppen azt vizsgálják, hogy hányfajta betegsége van. Súlyosabbakat és kevésbé súlyosakat is találnak. Ezek között van olyan is, aminek köszönhető az elmúlt években tapasztalható viselkedés-változása is. Tudjuk, soha nem volt teljesen százas, de ezt (is) szerettük benne mindannyian (akik szerettük a humorát)

- kezdték a posztot.

A család arról is beszámolt, hogy a humoristát péntek reggel vitték kórházba a mentők, miután otthon elesett.