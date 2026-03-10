Orbán Balázs: Zelenszkijtől ez közvetlen támadás a magyar háztartások és vállalkozások ellen

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azonban úgy döntött, hogy nem nyitja meg, mivel szerint Ukrajna jelenleg nem érdekelt abban, hogy elősegítse az orosz olaj Európába jutását a háború idején.

A magyar kormány szerint a vezeték működésének nincs technikai akadálya, és Ukrajna politikai nyomásgyakorlásként tartja fenn a blokádot. Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette: Magyarország addig nem támogat újabb uniós pénzügyi csomagokat Ukrajnának, amíg az ország nem állítja helyre a Barátság vezetéken keresztüli olajszállítást.

A magyar kormány intézkedéseinek célja Magyarország energiabiztonságának megvédése és az energiaárak stabilan tartása.

A nyitókép illusztráció (MTI)