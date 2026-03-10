„Ekkora mennyiségre nincs épeszű magyarázat” – újabb részletek derültek ki az ukrán aranykonvojról
Orbán Balázs: Zelenszkijtől ez közvetlen támadás a magyar háztartások és vállalkozások ellen
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán kedden arról írt, hogy az Európai Uniónak fel kell oldania az orosz energiára kivetett szankciókat, mert csak így kerülhető el az energiaárak drasztikus emelkedése Európában. Szerinte a jelenlegi helyzetben Ukrajna lépései különösen súlyosan érintik a magyar gazdaságot és a lakosságot.
Az orosz energiára vonatkozó szankciókat fel kell oldani, csak így kerülhető el a brutális európai energiaár-emelkedés. Zelenszkij zsarolása ebben a helyzetben közvetlen támadás a magyar háztartások és vállalkozások ellen. Az olajblokádot le fogjuk törni, ahogy az ukrán és magyar kitervelőit is
– hangsúlyozta Orbán Balázs.
A Barátság kőolajvezetéken az olajszállítás 2026 januárja óta szünetel.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azonban úgy döntött, hogy nem nyitja meg, mivel szerint Ukrajna jelenleg nem érdekelt abban, hogy elősegítse az orosz olaj Európába jutását a háború idején.
A magyar kormány szerint a vezeték működésének nincs technikai akadálya, és Ukrajna politikai nyomásgyakorlásként tartja fenn a blokádot. Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette: Magyarország addig nem támogat újabb uniós pénzügyi csomagokat Ukrajnának, amíg az ország nem állítja helyre a Barátság vezetéken keresztüli olajszállítást.
A magyar kormány intézkedéseinek célja Magyarország energiabiztonságának megvédése és az energiaárak stabilan tartása.
A nyitókép illusztráció (MTI)
