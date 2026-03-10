Súlyosan megsérült a biciklis kislány Kaposváron
Életet követelt a tűz Alsózsolcán
Hétfő este érkezett a bejelentés a katasztrófavédelemhez, amely szerint Alsózsolcán kigyulladt egy életvitelszerűen lakott melléképület. A Bocskai úton lévő 64 négyzetméteres téglaépület egyik 40 négyzetméteres helyisége és az épület teteje égett – közölte a katasztrófavédelem kedden.
A közlemény szerint a tűzoltók három járművel vonultak a helyszínre, és rövid idő alatt megfékezték a lángokat, majd az épület átvizsgálásakor egy középkorú férfi összeégett holttestét találták meg.
Az épület lakhatatlanná vált, lakói rokonokhoz költöztek. Nem zárható ki, hogy a tűz elektromos okokra vezethető vissza, azonban a pontos keletkezési körülményeket tűzvizsgálat keretében tárják fel.
