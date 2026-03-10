Súlyosan megsérült a biciklis kislány Kaposváron
Unokahúgát kényszerítette szexre egy nógrádi férfi
Súlyos bűncselekmény gyanúja miatt fogtak el március 2-án egy 27 éves Nógrád vármegyei férfit, aki éveken át kiskorú unokahúgát kényszerítette szexuális cselekményekre - számolt be kedden a police.hu.
A gyanú szerint a kislányt azzal tartotta félelemben, hogy megveri, ha nem tesz eleget a követeléseinek, vagy ha bárkinek elmondja a történteket. A gyanúsított a cselekményéről gyermekpornográfiának minősülő felvételeket is készített
- írták.
A sértett jelenleg 15 éves, ugyanakkor a nyomozás során kiderült, hogy a bűncselekmények már sokkal korábban elkezdődtek. A férfi nemcsak a kislányt, hanem a család több tagját is rettegésben tartotta.
A nyomozók a férfi otthonában tartott kutatás során 17 különböző adathordozót foglaltak le, amelyek vizsgálata jelenleg is folyamatban van. A nyomozók szexuális erőszak, valamint gyermekpornográf felvételek készítése és tartása miatt kezdeményezték letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt.
