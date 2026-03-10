2026. március 12. csütörtök, Gergely
Már az ukrán média is megkérdőjelezi az aranykonvoj-ügyet

Egy műsorban felvetődött a kérdés, hogy mit kereshetett egy titkosszolgálati tábornok egy pénzszállító autóban, amikor ezt a protokoll szigorúan tiltja.
2026. március 10., kedd 08:40
Jevhen Magda politológus, a kijevi Világpolitikai Intézet igazgatója csak kitérő válaszokat adott, majd a riporterre támadt, hogy miért „hajtja Orbán Viktor malmára a vizet” a kérdéseivel.

 

