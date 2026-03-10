2026. március 12. csütörtök, Gergely
9°C Budapest
ukrajna
drón
háború

Az ukránok arról beszélnek, hogy hány drónpilótára kell Magyarország elfoglalásához

Felháborító felvétel került fel az internetre.
2026. március 10., kedd 08:39
Vágólapra másolva!

Az ukrán TV-ben arról beszélnek, hogy az ukránok otthon mind azzal viccelődnek, hogy vajon mennyi drónpilótára lenne szükség Magyarország elfoglalásához.

Szerhij Fursza újságíró és közgazdász ezt egy ukrán tv-ben fejtegette.

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra