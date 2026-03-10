Éjszakai iráni támadások zajlottak a környező országok ellen, 100 dollár fölött az olajár
Az ukránok arról beszélnek, hogy hány drónpilótára kell Magyarország elfoglalásához
Az ukrán TV-ben arról beszélnek, hogy az ukránok otthon mind azzal viccelődnek, hogy vajon mennyi drónpilótára lenne szükség Magyarország elfoglalásához.
Szerhij Fursza újságíró és közgazdász ezt egy ukrán tv-ben fejtegette.
