Súlyosan megsérült a biciklis kislány Kaposváron
Buszsofőrre támadt egy férfi Győrben - akár 7 és fél év börtönt is kaphat
Most emeltek vádat a 29 éves férfi ellen, aki 2024. augusztusában megütötte, majd megpróbálta lefejelni a helyi busz sofőrjét - részletezte az ügyészség.
Mint kiderült, az augusztusi napon az elkövető a családjával szállt fel a helyi járatos buszra, és a buszsofőr egyik kérésére felhúzta magát és veréssel fenyegette őt. Erre a buszvezető odament a társasághoz és megkérte őket, hogy a következő megállónál szálljanak le. Erre a tettes még idegesebb lett, az áldozat után ment, megütötte őt, majd megpróbálta megfejelni. A sofőrnek sikerült elhúznia a fejét, így az ütés csak a tarkóját érte.
A buszon 10 utas tartózkodott, akiknek a testi épsége veszélybe került, amiért vezetés közben bántalmazták a busz vezetőjét.
Az ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt emelt vádat a férfi ellen, aki ellen akár hét és fél évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. A döntést a Győri Járásbíróság fogja meghozni.
A nyitókép illusztráció: Volán
+Ez is érdekelheti
Nyolc év után került elő egy Dunába dobott palackposta
„Elpattant bennem valami” – féltékenységből verte szét barátja autóját egy miskolci nő
46 perc alatt 4 milliós büntetést gyűjtött egy budapesti menekülés során
Eltűnt egy nő Baján, öngyilkos akart lenni
Házi készítésű lift zuhant le egy pest vármegyei házban, mentőhelikoptert is riasztottak
Újabb részletek derültek ki a szekszárdi játszótéri tragédiáról - videóval
Gyilkosság történt Nyékládházán, egy férfi az áldozat
Útra borult egy biciklis kislány, éppen jött egy autó Kiskunfélegyházán
Nem emlékezett rá, hogy eladta a házát
Halálos gázolás Vecsésen, egy férfi az áldozat
Holttestet találtak Szekszárd belvárosában is, egyelőre rejtélyes az eset