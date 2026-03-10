Buszsofőrre támadt egy férfi Győrben - akár 7 és fél év börtönt is kaphat

Most emeltek vádat a 29 éves férfi ellen, aki 2024. augusztusában megütötte, majd megpróbálta lefejelni a helyi busz sofőrjét - részletezte az ügyészség.

Mint kiderült, az augusztusi napon az elkövető a családjával szállt fel a helyi járatos buszra, és a buszsofőr egyik kérésére felhúzta magát és veréssel fenyegette őt. Erre a buszvezető odament a társasághoz és megkérte őket, hogy a következő megállónál szálljanak le. Erre a tettes még idegesebb lett, az áldozat után ment, megütötte őt, majd megpróbálta megfejelni. A sofőrnek sikerült elhúznia a fejét, így az ütés csak a tarkóját érte.

A buszon 10 utas tartózkodott, akiknek a testi épsége veszélybe került, amiért vezetés közben bántalmazták a busz vezetőjét.

Az ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt emelt vádat a férfi ellen, aki ellen akár hét és fél évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. A döntést a Győri Járásbíróság fogja meghozni.

A nyitókép illusztráció: Volán