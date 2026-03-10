2026. március 12. csütörtök, Gergely
A tiszás Holoda Attila máris támadja az üzemanyag védett árát

Az gondolom, hogy ez rossz döntés – jelentette ki az ATV Egyenes Beszéd című műsorában.
2026. március 10., kedd 12:54
Az ATV műsorában bírálta a kormány által bevezetett védett üzemanyagárakat a tiszás Holoda Attila energetikai szakértő.

Szerinte az árkorlátozás nem megfelelő eszköz az üzemanyagárak emelkedésének kezelésére. 

Azt gondolom, hogy ez rossz döntés

 – fogalmazott a műsorban.

Holoda Attila szerint a kormánynak lett volna lehetősége más, hatékonyabb eszközöket alkalmazni a drasztikus áremelkedés kezelésére. Szerinte az ársapka jellegű intézkedések hosszabb távon torzíthatják a piac működését.

Hozzátette: az energiapiaci folyamatok alapján a kőolaj ára várhatóan még hosszabb ideig magas szinten maradhat. Becslése szerint a világpiaci ár a következő időszakban a 100–110 dolláros sávban mozoghat.

„Nagyon sok idő fog eltelni addig, míg a 70 dollár vagy az alá vissza fog térni” – mondta.

A szakértő azt is kifogásolta, hogy a kormány által nyújtott kompenzáció nem fedezi teljes mértékben a benzinkutak költségeit.

Én azt gondolom, hogy az ársapka sosem egy jó megoldás, különösen azért, mert a magyar kormány ilyen jellegű kompenzációt fizetett ugyan valamennyit a benzinkutaknak, de az a kompenzáció a valós költségeiket meg sem közelítette

 – fogalmazott.

Fotó:  MTI

Jelentősen olcsóbb az üzemanyag a védett árral nálunk, mint más országokban

Életbe léptek a védett üzemanyagárak a magyarországi benzinkutakon, így az autósok a korábban vártnál alacsonyabb áron tankolhatnak. A kormány intézkedésének célja, hogy az európai energiaválság és az üzemanyagárak emelkedése ellenére is mérsékelje a magyar családok és vállalkozások terheit.

A bevezetett védett árak jelentősen alacsonyabbak a nyugat-európai országokban tapasztalható áraknál, de több szomszédos államhoz képest is kedvezőbbek. Nyugat-Európában ugyanis tovább emelkednek az üzemanyagárak: például Hollandia egyes töltőállomásain már az ezer forintot közelíti a benzin literenkénti ára, míg Németországban szintén jelentős drágulásról számoltak be az elmúlt napokban.

Az Index.hu információi szerint piaci alapon a 95-ös benzin ára literenként 619 forintra, a dízelé pedig 639 forintra emelkedett volna. A kormány által bevezetett védett ár azonban ennél alacsonyabb szintet határoz meg.

Az új szabályozás szerint

  • a95-ös benzin ára 595 forint,
  • adízel ára 615 forintliterenként.

Ez azt jelenti, hogy mindkét üzemanyagtípus esetében 24 forinttal alacsonyabb áron tankolhatnak az autósok a piaci árhoz képest.

A cél: az árak fékezése

A védett ár bevezetésével a kormány azt kívánja elérni, hogy a nemzetközi energiapiaci folyamatok és az európai árrobbanás ellenére a magyar üzemanyagárak kiszámíthatóbbak maradjanak. Az intézkedés így a lakosság mellett a fuvarozók, a gazdák és a vállalkozások költségeit is mérsékelheti.

Az európai üzemanyagárak alakulása ugyanakkor továbbra is bizonytalan, ezért a magyar kormány intézkedéseinek célja, hogy stabilan tartsa az ellátást és az árakat Magyarországon.

Nyitókép: ATV Youtube

 

