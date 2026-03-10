A tiszás Holoda Attila máris támadja az üzemanyag védett árát

Hozzátette: az energiapiaci folyamatok alapján a kőolaj ára várhatóan még hosszabb ideig magas szinten maradhat. Becslése szerint a világpiaci ár a következő időszakban a 100–110 dolláros sávban mozoghat.

„Nagyon sok idő fog eltelni addig, míg a 70 dollár vagy az alá vissza fog térni” – mondta.

A szakértő azt is kifogásolta, hogy a kormány által nyújtott kompenzáció nem fedezi teljes mértékben a benzinkutak költségeit.

Én azt gondolom, hogy az ársapka sosem egy jó megoldás, különösen azért, mert a magyar kormány ilyen jellegű kompenzációt fizetett ugyan valamennyit a benzinkutaknak, de az a kompenzáció a valós költségeiket meg sem közelítette

– fogalmazott.