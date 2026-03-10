„Ekkora mennyiségre nincs épeszű magyarázat” – újabb részletek derültek ki az ukrán aranykonvojról
Orbán Viktor: a tét hatalmas, Zelenszkij elnök olájblokáddal próbálja megtörni hazánkat
Orbán Viktor közösségi oldali videójában kifejtette, hogy öt nap múlva, március 15-én a Kossuth térre fut majd be minden idők legnagyobb és legfontosabb békemenete.
A választás a nyakunkon, a tét hatalmas. Zelenszkij elnök olajblokáddal próbálja megtörni hazánkat. Közösen ki kell állnunk Magyarországért, mutassuk meg együtt, hogy Magyarország nemet mond az ukrán zsarolásra, vagyis a hazádnak szüksége van rád. Találkozunk március 15-én a Békemeneten és utána itt a Kossuth téren
– hangsúlyozta a kormányfő.
A nyitókép illusztráció (MTI)
+Ez is érdekelheti
Zelenszkij nem bánta meg, hogy halálosan megfenyegette Orbán Viktort
Brutális módszerekkel végeznék ki a tiszások Orbán Viktort, a gyerekeit és unokáit is
Menczer: El a kezeket a védett üzemanyagáraktól!
Ukrajna megtámadta a Török Áramlat földgázvezeték infrastruktúráját is Oroszországban
Dezinformációs kampány terjed a magyar médiában
„Ne ijedj meg” – Orbán Viktor megnyugtatta a feleségét és családját az ukrán fenyegetések miatt
Európa belerokkan az energiahiányba és az áremelkedésbe, de Magyarország megvédi önmagát
Messzebbre vezethetnek az ukrán aranykonvoj botrányának szálai
Menczer: az ukrán arcátlanságnak, pofátlanságnak nincs határa
Orbán Balázs: „Ha magyar vagy, jobban jársz!”
Czepek Gábor: elindult Kijevbe a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség