Orbán Viktor: a tét hatalmas, Zelenszkij elnök olájblokáddal próbálja megtörni hazánkat

A választás a nyakunkon, a tét hatalmas. Zelenszkij elnök olajblokáddal próbálja megtörni hazánkat. Közösen ki kell állnunk Magyarországért, mutassuk meg együtt, hogy Magyarország nemet mond az ukrán zsarolásra, vagyis a hazádnak szüksége van rád. Találkozunk március 15-én a Békemeneten és utána itt a Kossuth téren