2026. március 12. csütörtök, Gergely
9°C Budapest
orbán viktor
béke
Békemenet

Orbán Viktor: a tét hatalmas, Zelenszkij elnök olájblokáddal próbálja megtörni hazánkat

Orbán Viktor: a tét hatalmas, Zelenszkij elnök olájblokáddal próbálja megtörni hazánkat
A hazádnak szüksége van rád – hangsúlyozta a miniszterelnök közösségi oldalán.
2026. március 10., kedd 13:20
Vágólapra másolva!

Orbán Viktor közösségi oldali videójában kifejtette, hogy öt nap múlva, március 15-én a Kossuth térre fut majd be minden idők legnagyobb és legfontosabb békemenete. 

A választás a nyakunkon, a tét hatalmas. Zelenszkij elnök olajblokáddal próbálja megtörni hazánkat. Közösen ki kell állnunk Magyarországért, mutassuk meg együtt, hogy Magyarország nemet mond az ukrán zsarolásra, vagyis a hazádnak szüksége van rád. Találkozunk március 15-én a Békemeneten és utána itt a Kossuth téren

 – hangsúlyozta a kormányfő.

A nyitókép illusztráció (MTI)

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra