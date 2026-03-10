2026. március 12. csütörtök, Gergely
Súlyosan megsérült egy kislány Győrzámolyon
A reggeli órákban történt a gázolás.
2026. március 10., kedd 13:20
Súlyos baleset történt kedden reggel Győrzámolyon, ahol egy gyalogost gázolt el egy autó – írta meg a kisalfold.hu.

A baleset reggel 7 óra körül történt, nagy torlódás alakult ki. A forgalmat rendőrök irányították, mentőt is riasztottak.

 

Az Országos Mentőszolgálat később megerősítette, hogy a helyszínről egy súlyosan sérült, körülbelül 13 éves kislányt szállítottak kórházba.

A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

