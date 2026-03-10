Súlyosan megsérült a biciklis kislány Kaposváron
Súlyosan megsérült egy kislány Győrzámolyon
Súlyos baleset történt kedden reggel Győrzámolyon, ahol egy gyalogost gázolt el egy autó – írta meg a kisalfold.hu.
A baleset reggel 7 óra körül történt, nagy torlódás alakult ki. A forgalmat rendőrök irányították, mentőt is riasztottak.
Az Országos Mentőszolgálat később megerősítette, hogy a helyszínről egy súlyosan sérült, körülbelül 13 éves kislányt szállítottak kórházba.
A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
