24.hu: Zelenszkij mondatai erkölcsi felhatalmazást adtak az Orbán elleni merényletre
Volodimir Zelenszkij fenyegetése nyerheti meg Orbán Viktornak a választást?
– teszi fel a kérdést a 24.hu podcastműsora, a Háromharmad, amelyben hosszasan beszéltek arról, hogy az ukrán elnök a múlt heti sajtótájékoztatón azt mondta, ha Magyarország tovább akadályozza a 90 milliárd eurós EU-hitelt, akkor megadja a katonáinak a kormányfő címét - írja a Mandiner.
Orbán Viktor reakciójában kiemelte:
a fenyegetés nem neki szól, hanem minden magyarnak, ám a magyarokat sem fenyegetni, sem zsarolni nem lehet.
Pető Péter, a Tisza Pártot minden erejével támogató portál főszerkesztője azt mondta Zelenszkij fenyegetéséről, hogy súlyos kockázatokat rejt, és ehhez nem is kell, hogy az ukrán elnök kiadja a parancsot a katonáinak, hogy támadják meg a magyar miniszterelnököt.
Pontosan ezek a hangulatok, illetve az ilyen típusú mondatok azok, amelyekből… A politikai erőszak elszabadulása az elmúlt években létező jelenség: Charlie Kirköt megölték, Donald Trumpot meglőtték, Robert Fico megsebesült. (…) Ezek a mondatok valamilyen formában erkölcsi felhatalmazást adnak
– jelentette ki Pető Péter, aki megismételte, hogy nem feltétlenül szervezett akciókra kell gondolni, hanem „otthon ülő emberekre”, a magányos elkövetőkre, akik életveszélyt jelenthetnek a háborús pszichózisban.
Ukrajnában egyre biztosabbak az Orbán Viktor elleni merényletben, az egyik legolvasottabb lap azt írja: „Meg kell értenünk, hogy ez még csak a kezdet. A magyarországi választási kampány végéig még sok hasonló eset történhet. És nem nagyon lepődnénk meg, ha addig még egy merényletet is elkövetnének Orbán Viktor ellen. Hogy az valódi lesz-e vagy sem, nem is fontos.”
Nyitókép: Volodimir Zelenszkij hivatalos Instagram-oldala
