24.hu: Zelenszkij mondatai erkölcsi felhatalmazást adtak az Orbán elleni merényletre

Volodimir Zelenszkij fenyegetése nyerheti meg Orbán Viktornak a választást?

– teszi fel a kérdést a 24.hu podcastműsora, a Háromharmad, amelyben hosszasan beszéltek arról, hogy az ukrán elnök a múlt heti sajtótájékoztatón azt mondta, ha Magyarország tovább akadályozza a 90 milliárd eurós EU-hitelt, akkor megadja a katonáinak a kormányfő címét - írja a Mandiner.

Orbán Viktor reakciójában kiemelte:

a fenyegetés nem neki szól, hanem minden magyarnak, ám a magyarokat sem fenyegetni, sem zsarolni nem lehet.

Pető Péter, a Tisza Pártot minden erejével támogató portál főszerkesztője azt mondta Zelenszkij fenyegetéséről, hogy súlyos kockázatokat rejt, és ehhez nem is kell, hogy az ukrán elnök kiadja a parancsot a katonáinak, hogy támadják meg a magyar miniszterelnököt.