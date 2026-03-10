2026. március 12. csütörtök, Gergely
9°C Budapest
autópálya
utánfutó
kerék

Kiszakadt egy utánfutó kereke az M0-son, videón a rémisztő eset

Kiszakadt egy utánfutó kereke az M0-son, videón a rémisztő eset
Több tíz méteren keresztül gurult az elválasztó fal mellett.
2026. március 10., kedd 13:42
Vágólapra másolva!

Bekövetkezett az autósok rémálma az M0-ás autópályán, ugyanis hirtelen kiszakadt egy utánfutó bal oldali kereke és önálló életet élve korzózott az úton – tette közzé a Budapesti Autósok Közössége a legújabb videójában.

A felvételen az látható, hogy 2026. március 7-én egy utánfutót vontató autó haladt a külső sávban, amikor hirtelen kiszakadt a bal oldali kereke és kis híján a mellette haladó teherautóba csapódott.

A sofőrnek sikerült időben reagálnia, és a fedélzeti kamerás autó is lassított, így a kerék bár több tíz méteren keresztül gurult a beton elválasztó fal mellett, nem okozott mégnagyobb balesetet. 


A második felvétel egy 2026. február 24-én történő esztelen előzést mutatott be Budapesten, a Könyves Kálmán körúton.

Irányjelző használatával a középső sávba szerettünk volna sorolni, amikor hirtelen egy irányjelzőt nem használó BMW megjelent, és egészen a külső sávig szeretett volna sorolni

– írta a felvétel készítője.

Hihetetlen, ahogy a vakmerő sofőr hirtelen kikerülte az elakadásjelzővel álló autót, csupán pár centiméteren múlt, hogy nem ütközött vele össze, sőt szerencsére a középső sávban haladó terepjáró sem lett a figyelmetlen előzés áldozata.

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra