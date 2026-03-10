Súlyosan megsérült a biciklis kislány Kaposváron
Kiszakadt egy utánfutó kereke az M0-son, videón a rémisztő eset
Bekövetkezett az autósok rémálma az M0-ás autópályán, ugyanis hirtelen kiszakadt egy utánfutó bal oldali kereke és önálló életet élve korzózott az úton – tette közzé a Budapesti Autósok Közössége a legújabb videójában.
A felvételen az látható, hogy 2026. március 7-én egy utánfutót vontató autó haladt a külső sávban, amikor hirtelen kiszakadt a bal oldali kereke és kis híján a mellette haladó teherautóba csapódott.
A sofőrnek sikerült időben reagálnia, és a fedélzeti kamerás autó is lassított, így a kerék bár több tíz méteren keresztül gurult a beton elválasztó fal mellett, nem okozott mégnagyobb balesetet.
A második felvétel egy 2026. február 24-én történő esztelen előzést mutatott be Budapesten, a Könyves Kálmán körúton.
Irányjelző használatával a középső sávba szerettünk volna sorolni, amikor hirtelen egy irányjelzőt nem használó BMW megjelent, és egészen a külső sávig szeretett volna sorolni
– írta a felvétel készítője.
Hihetetlen, ahogy a vakmerő sofőr hirtelen kikerülte az elakadásjelzővel álló autót, csupán pár centiméteren múlt, hogy nem ütközött vele össze, sőt szerencsére a középső sávban haladó terepjáró sem lett a figyelmetlen előzés áldozata.
