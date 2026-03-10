Kiszakadt egy utánfutó kereke az M0-son, videón a rémisztő eset

Bekövetkezett az autósok rémálma az M0-ás autópályán, ugyanis hirtelen kiszakadt egy utánfutó bal oldali kereke és önálló életet élve korzózott az úton – tette közzé a Budapesti Autósok Közössége a legújabb videójában.

A felvételen az látható, hogy 2026. március 7-én egy utánfutót vontató autó haladt a külső sávban, amikor hirtelen kiszakadt a bal oldali kereke és kis híján a mellette haladó teherautóba csapódott.

A sofőrnek sikerült időben reagálnia, és a fedélzeti kamerás autó is lassított, így a kerék bár több tíz méteren keresztül gurult a beton elválasztó fal mellett, nem okozott mégnagyobb balesetet.



A második felvétel egy 2026. február 24-én történő esztelen előzést mutatott be Budapesten, a Könyves Kálmán körúton.