2026. március 12. csütörtök, Gergely
9°C Budapest
emberölés
tanár
csíny

Diákcsíny végzett a népszerű matektanárral, két gyermeke és felesége gyászolja

Diákcsíny végzett a népszerű matektanárral, két gyermeke és felesége gyászolja
Otthona előtt érte tragédia.
2026. március 10., kedd 15:12
Vágólapra másolva!

Szörnyű tragédia történt a minap az amerikai Georgia államban, miután egy 40 éves matektanár, Jason Hughes életét vesztette - írta meg a Mirror hétfőn.

A férfi népszerű volt az iskolában, ahol tanított, a gyerekekkel sokszor együtt szórakozott. A diákok különböző csínyeket is elkövettek ellene az iskola falain belül, a pedagógus pedig ezeket viccesen fogta fel.

Egy idő után azonban kezdtek bedurvulni a tinik, átléptek egy határt.

Autóval a tanár házához mentek, amit WC papírokkal hajigáltak meg és borítottak be. Éppen el akartak menekülni a helyszínről, mikor a férfi kijött a házból.

Így a gyerekek gyorsan kocsiba pattantak és nagy sebességgel elindultak.

A férfi viszont megcsúszott a papírokon, így kiesett az útra, egy diákja, a 18 éves Jayden Ryan Wallace pedig áthajtott rajta

A fiatal azonnal megállt segíteni, megvárta míg a mentők megérkeznek.

A tanár azonban a kórházban életét vesztette.

Jayden-t emberöléssel és gondatlan közúti veszélyeztetéssel, a többi tinit pedig magánlaksértéssel és birtokháborítással vádolják.

Az ügy vizsgálata folyamatban van.

 

Nyitókép: Jason Hughes hivatalos Facebook-oldala

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra