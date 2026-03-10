Éjszakai iráni támadások zajlottak a környező országok ellen, 100 dollár fölött az olajár
Diákcsíny végzett a népszerű matektanárral, két gyermeke és felesége gyászolja
Szörnyű tragédia történt a minap az amerikai Georgia államban, miután egy 40 éves matektanár, Jason Hughes életét vesztette - írta meg a Mirror hétfőn.
A férfi népszerű volt az iskolában, ahol tanított, a gyerekekkel sokszor együtt szórakozott. A diákok különböző csínyeket is elkövettek ellene az iskola falain belül, a pedagógus pedig ezeket viccesen fogta fel.
Egy idő után azonban kezdtek bedurvulni a tinik, átléptek egy határt.
Autóval a tanár házához mentek, amit WC papírokkal hajigáltak meg és borítottak be. Éppen el akartak menekülni a helyszínről, mikor a férfi kijött a házból.
Így a gyerekek gyorsan kocsiba pattantak és nagy sebességgel elindultak.
A férfi viszont megcsúszott a papírokon, így kiesett az útra, egy diákja, a 18 éves Jayden Ryan Wallace pedig áthajtott rajta.
A fiatal azonnal megállt segíteni, megvárta míg a mentők megérkeznek.
A tanár azonban a kórházban életét vesztette.
Jayden-t emberöléssel és gondatlan közúti veszélyeztetéssel, a többi tinit pedig magánlaksértéssel és birtokháborítással vádolják.
Az ügy vizsgálata folyamatban van.
Nyitókép: Jason Hughes hivatalos Facebook-oldala
