Diákcsíny végzett a népszerű matektanárral, két gyermeke és felesége gyászolja

Szörnyű tragédia történt a minap az amerikai Georgia államban, miután egy 40 éves matektanár, Jason Hughes életét vesztette - írta meg a Mirror hétfőn.

A férfi népszerű volt az iskolában, ahol tanított, a gyerekekkel sokszor együtt szórakozott. A diákok különböző csínyeket is elkövettek ellene az iskola falain belül, a pedagógus pedig ezeket viccesen fogta fel.

Egy idő után azonban kezdtek bedurvulni a tinik, átléptek egy határt.

Autóval a tanár házához mentek, amit WC papírokkal hajigáltak meg és borítottak be. Éppen el akartak menekülni a helyszínről, mikor a férfi kijött a házból.

Így a gyerekek gyorsan kocsiba pattantak és nagy sebességgel elindultak.