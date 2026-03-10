Hidvéghi Balázs kedden közösségi oldalán úgy fogalmazott: a közel-keleti konfliktusoktól függetlenül Magyarország számára továbbra is rendelkezésre állna az olajszállítás lehetősége a Barátság kőolajvezetéken keresztül. A vezeték azonban azért nem működik, mert Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elzárta azt, és mindezt Magyar Péter tudtával és támogatásával tette.

A politikus szerint Magyar Péter együttműködik az ukrán vezetéssel és az európai uniós intézményekkel. Úgy fogalmazott: Zelenszkijt és Ursula von der Leyent elsősorban az érdekli, hogy Budapesten egy olyan kormány alakuljon, amely mindenben támogatja az ukrán és brüsszeli politikai célokat.

Hidvéghi Balázs szerint egy ilyen kormány támogatná a háborús politikát és Ukrajna további segítését is. Hozzátette, Magyar Péter „jelentkezett a feladatra”, és megszavazná azokat a döntéseket, amelyeket Brüsszel és Kijev kér.

A politikus szerint Zelenszkij továbbra is zsarolja Magyarországot a Barátság kőolajvezeték elzárásával, miközben az orosz energia teljes kivezetését követeli.