„Ekkora mennyiségre nincs épeszű magyarázat” – újabb részletek derültek ki az ukrán aranykonvojról
Hidvéghi: a nemzeti petícióval nemet mondhatunk az ukrán olajblokádra
Hidvéghi Balázs kedden közösségi oldalán úgy fogalmazott: a közel-keleti konfliktusoktól függetlenül Magyarország számára továbbra is rendelkezésre állna az olajszállítás lehetősége a Barátság kőolajvezetéken keresztül. A vezeték azonban azért nem működik, mert Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elzárta azt, és mindezt Magyar Péter tudtával és támogatásával tette.
A politikus szerint Magyar Péter együttműködik az ukrán vezetéssel és az európai uniós intézményekkel. Úgy fogalmazott: Zelenszkijt és Ursula von der Leyent elsősorban az érdekli, hogy Budapesten egy olyan kormány alakuljon, amely mindenben támogatja az ukrán és brüsszeli politikai célokat.
Hidvéghi Balázs szerint egy ilyen kormány támogatná a háborús politikát és Ukrajna további segítését is. Hozzátette, Magyar Péter „jelentkezett a feladatra”, és megszavazná azokat a döntéseket, amelyeket Brüsszel és Kijev kér.
A politikus szerint Zelenszkij továbbra is zsarolja Magyarországot a Barátság kőolajvezeték elzárásával, miközben az orosz energia teljes kivezetését követeli.
Hidvéghi Balázs úgy látja: ha Magyarországon egy „ukránpárti kormány” kerülne hatalomra Magyar Péter vezetésével, akkor az megszüntetné az orosz energiahordozók használatát. Szerinte ennek következménye az lenne, hogy az energia- és rezsiárak Magyarországon is jelentősen megemelkednének, hasonlóan több más európai ország helyzetéhez.
A politikus arra kérte a választókat, hogy támogassák a nemzet petíció kezdeményezést.
Ne hagyjuk! Álljunk ki Magyarország mellett! Mondjunk nemet az olajblokádra a nemzeti petícióval!
– fogalmazott.
A nemzeti petíció célja Hidvéghi Balázs szerint az, hogy minél többen fejezzék ki tiltakozásukat az ukrán olajblokáddal szemben, és támogassák Magyarország energiaellátásának biztonságát.
