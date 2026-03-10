„Úgy néztem ki, mint egy Avatar” – rejtélyes tünet miatt került kórházba egy férfi

Szinte sokkot kapott egy brit férfi, amikor egy reggel arra ébredt, hogy tetőtől talpig kék lett a bőre, ezért pánikszerűen a kórház sürgősségi osztályára sietett – számolt be hétfőn a metro.co.uk.

Küldtem anyukámnak egy képet, aki a vérkeringésem miatt pánikolt, én pedig elég zavart voltam, mivel éppen egy mély álomból ébredtem fel

– mesélte a 42 éves Tommy Lynch.

A férfi megpróbálta lemosni a kezéről a kék színt, de nem járt sikerrel, ezért egy barátja a kórházba vitte. A sürgősségin az orvosok azonnal megvizsgálták.