„Úgy néztem ki, mint egy Avatar” – rejtélyes tünet miatt került kórházba egy férfi
Pánikban rohant a sürgősségire.
2026. március 10., kedd 17:24
Szinte sokkot kapott egy brit férfi, amikor egy reggel arra ébredt, hogy tetőtől talpig kék lett a bőre, ezért pánikszerűen a kórház sürgősségi osztályára sietett – számolt be hétfőn a metro.co.uk.

Küldtem anyukámnak egy képet, aki a vérkeringésem miatt pánikolt, én pedig elég zavart voltam, mivel éppen egy mély álomból ébredtem fel

– mesélte a 42 éves Tommy Lynch.

A férfi megpróbálta lemosni a kezéről a kék színt, de nem járt sikerrel, ezért egy barátja a kórházba vitte. A sürgősségin az orvosok azonnal megvizsgálták.

Úgy néztem ki, mint egy Avatar

– mondta. Az orvosok még oxigénre is kapcsolták, és több egészségügyi dolgozó vizsgálta, mert attól tartottak, komoly egészségügyi probléma állhat a háttérben.

A fordulat akkor jött, amikor egy nővér letörölte a karját. Ekkor derült ki, hogy a szín nem betegség miatt jelent meg.

A férfi ugyanis új ágyneműn aludt, amelyből a festék beszivárgott a bőrébe, különösen a vitiligóval érintett világosabb bőrfelületeken.

Végül alapos tisztítás után hazamehetett, és később maga is nevetett az eseten.

Mindig mosd ki az ágyneműt, mielőtt lefekszel benne

– mondta viccesen.

 

