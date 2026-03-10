Halálosan megfenyegette Orbán Viktort, most kitüntette Zelenszkijt Brüsszel

Az Európai Parlament kedden számos politikust tüntetett ki a kontinens minden részéről, akiknek többek között az Európai Érdemrend három fokozatát adták át elismerésként. Kocsis Máté joggal háborodott fel azon, hogy a legmagasabb fokozatot Angela Merkel és Lech Walesa mellett Volodimir Zelenszkij kapta. A Fidesz-KDNP parlamenti frakcióvezetője igencsak ironikusan kommentálta Roberta Metsoli, az Európai Parlament elnökének bejelentését.

Kocsis Máté szerint ha valaki méltatlan erre a magas kitüntetésre, az nem már, mint Volodimir Zelenszkij

Fotó: MTI

Kocsis Máté: Hát ki a franc érdemelte volna jobban meg ezt az elismerést...

Az Európai Érdemrendet, amelyet idén először adnak át az uniós értékekhez hozzájáruló emberek elismeréseként, három emelkedő fokozattal rendelkezik: a Rend tagja, a Rend tiszteletbeli tagja és a Rend kiváló tagja. Utóbbi a legmagasabb elismerés, és a fideszes politikus közösségi oldalán nyilvánosságra hozott videójában egymás után sorolta Zelenszkij „érdemeit", amivel nyilvánvalóan „rászolgált" erre az elismerésre: