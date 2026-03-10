2026. március 12. csütörtök, Gergely
Halálosan megfenyegette Orbán Viktort, most kitüntette Zelenszkijt Brüsszel

Zelenszkij fenyegethet, zsarolhat és beavatkozhat más állam életébe, Brüsszel akkor is a legmagasabb elismerésben részesíti
Az Európai Parlament kedden számos politikai nagyágyút tüntetett ki a kontinens minden részéről. Kocsis Máté ironikusan gratulált Volodimir Zelenszkijnek, miután megkapta az Európai Érdemrend legmagasabb fokozatát, mindezt annak ellenére, hogy egy tagállam miniszterelnökét fenyegeti életveszélyesen, két tagállam energiabiztonságot sodorta veszélybe az olajblokádjával és beleavatkozik egy tagállam választásába. De Brüsszel számára ez nem ok arra, hogy ne tüntesse ki az ukrán elnököt.
2026. március 10., kedd 18:40
Frissítve: 2026. március 11., szerda 08:34
Vágólapra másolva!

Az Európai Parlament kedden számos politikust tüntetett ki a kontinens minden részéről, akiknek többek között az Európai Érdemrend három fokozatát adták át elismerésként. Kocsis Máté joggal háborodott fel azon, hogy a legmagasabb fokozatot Angela Merkel és Lech Walesa mellett Volodimir Zelenszkij kapta. A Fidesz-KDNP parlamenti frakcióvezetője igencsak ironikusan kommentálta Roberta Metsoli, az Európai Parlament elnökének bejelentését.

Kocsis Máté szerint ha valaki méltatlan erre a magas kitüntetésre, az nem már, mint Volodimir Zelenszkij
Fotó:  MTI

Kocsis Máté: Hát ki a franc érdemelte volna jobban meg ezt az elismerést...

Az Európai Érdemrendet, amelyet idén először adnak át az uniós értékekhez hozzájáruló emberek elismeréseként, három emelkedő fokozattal rendelkezik: a Rend tagja, a Rend tiszteletbeli tagja és a Rend kiváló tagja. Utóbbi a legmagasabb elismerés, és a fideszes politikus közösségi oldalán nyilvánosságra hozott videójában egymás után sorolta Zelenszkij „érdemeit", amivel nyilvánvalóan „rászolgált" erre az elismerésre:

  • az, aki nyilvánosan megfenyegette az egyik tagállam miniszterelnökét,
  • két tagállam energiabiztonságot sodorta veszélybe az olajblokádjával,
  • nyíltan beleavatkozik egy tagállam országgyűlési választás kampányába.

Ahogy Kocsis Máté a videó végén közli, hát persze, hogy Zelenszkij érdemelte meg a kitüntetést, és annyit hozzátett: „Gratulálok, Elnök úr..."

Nem a fideszes politikus volt az egyetlen, aki tiltakozott

A második fokozattal Maia Sandu moldovai elnököt, Pietro Parolin, a Vatikán államtitkárát és Sauli Niinistö volt finn elnököt tüntették ki, míg a Rend Tagja kategóriában az elismertek között van Giannis Antetokounmpo görög kosárlabdasztár, José Andrés, a World Central Kitchen nem kormányzati szervezet alapítója valamint a U2 négy tagja.

Amikor Roberta Metsola, a parlament elnöke megemlítette Angela Merkel nevét a kitüntetettek között, a Politico tudósítása szerint hangos füttyszó volt minderre a válasz. Martin Schirdewan, a parlamenti Baloldali frakció társelnöke a korábbi német kancellár kitüntetéséről szóló döntésről azt mondta, azt a kezet jutalmazni, amely 

  • társadalmi megszorításokat vezetett be, 
  • elmélyítette az egyenlőtlenségeket 
  • Németországból Görögországba exportálta a megszorításokat, 

nem igazán a legjobb választás egy ilyen díjra. A díjazottak Roberta Metsola által aláírt kitűzőt, szalagot és oklevelet kapnak a májusi ünnepségen.

Nyitókép: Volodimir Zelenszkij Instagram oldala

