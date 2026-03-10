„Ekkora mennyiségre nincs épeszű magyarázat” – újabb részletek derültek ki az ukrán aranykonvojról
Halálosan megfenyegette Orbán Viktort, most kitüntette Zelenszkijt Brüsszel
Az Európai Parlament kedden számos politikust tüntetett ki a kontinens minden részéről, akiknek többek között az Európai Érdemrend három fokozatát adták át elismerésként. Kocsis Máté joggal háborodott fel azon, hogy a legmagasabb fokozatot Angela Merkel és Lech Walesa mellett Volodimir Zelenszkij kapta. A Fidesz-KDNP parlamenti frakcióvezetője igencsak ironikusan kommentálta Roberta Metsoli, az Európai Parlament elnökének bejelentését.
Kocsis Máté: Hát ki a franc érdemelte volna jobban meg ezt az elismerést...
Az Európai Érdemrendet, amelyet idén először adnak át az uniós értékekhez hozzájáruló emberek elismeréseként, három emelkedő fokozattal rendelkezik: a Rend tagja, a Rend tiszteletbeli tagja és a Rend kiváló tagja. Utóbbi a legmagasabb elismerés, és a fideszes politikus közösségi oldalán nyilvánosságra hozott videójában egymás után sorolta Zelenszkij „érdemeit", amivel nyilvánvalóan „rászolgált" erre az elismerésre:
- az, aki nyilvánosan megfenyegette az egyik tagállam miniszterelnökét,
- két tagállam energiabiztonságot sodorta veszélybe az olajblokádjával,
- nyíltan beleavatkozik egy tagállam országgyűlési választás kampányába.
Ahogy Kocsis Máté a videó végén közli, hát persze, hogy Zelenszkij érdemelte meg a kitüntetést, és annyit hozzátett: „Gratulálok, Elnök úr..."
Nem a fideszes politikus volt az egyetlen, aki tiltakozott
A második fokozattal Maia Sandu moldovai elnököt, Pietro Parolin, a Vatikán államtitkárát és Sauli Niinistö volt finn elnököt tüntették ki, míg a Rend Tagja kategóriában az elismertek között van Giannis Antetokounmpo görög kosárlabdasztár, José Andrés, a World Central Kitchen nem kormányzati szervezet alapítója valamint a U2 négy tagja.
Amikor Roberta Metsola, a parlament elnöke megemlítette Angela Merkel nevét a kitüntetettek között, a Politico tudósítása szerint hangos füttyszó volt minderre a válasz. Martin Schirdewan, a parlamenti Baloldali frakció társelnöke a korábbi német kancellár kitüntetéséről szóló döntésről azt mondta, azt a kezet jutalmazni, amely
- társadalmi megszorításokat vezetett be,
- elmélyítette az egyenlőtlenségeket
- Németországból Görögországba exportálta a megszorításokat,
nem igazán a legjobb választás egy ilyen díjra. A díjazottak Roberta Metsola által aláírt kitűzőt, szalagot és oklevelet kapnak a májusi ünnepségen.
Nyitókép: Volodimir Zelenszkij Instagram oldala
+Ez is érdekelheti
Zelenszkij nem bánta meg, hogy halálosan megfenyegette Orbán Viktort
Brutális módszerekkel végeznék ki a tiszások Orbán Viktort, a gyerekeit és unokáit is
Menczer: El a kezeket a védett üzemanyagáraktól!
Ukrajna megtámadta a Török Áramlat földgázvezeték infrastruktúráját is Oroszországban
Dezinformációs kampány terjed a magyar médiában
„Ne ijedj meg” – Orbán Viktor megnyugtatta a feleségét és családját az ukrán fenyegetések miatt
Európa belerokkan az energiahiányba és az áremelkedésbe, de Magyarország megvédi önmagát
Messzebbre vezethetnek az ukrán aranykonvoj botrányának szálai
Menczer: az ukrán arcátlanságnak, pofátlanságnak nincs határa
Orbán Balázs: „Ha magyar vagy, jobban jársz!”
Czepek Gábor: elindult Kijevbe a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség