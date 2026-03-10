Súlyosan megsérült a biciklis kislány Kaposváron
Halálos tragédia Újfehértónál, gázolt a vonat
Jelentős fennakadások alakultak ki a vasúti közlekedésben a Debrecen–Nyíregyháza vonalon gázolás miatt - tudatta a MÁV.
A vasúttársaság tájékoztatása szerint a Debrecenből 9:38-kor Nyíregyházára elindult személyvonat Újfehértó előtt elgázolt egy embert, aki azonnal életét vesztette.
A baleset miatt Hajdúhadház és Újfehértó között egyik vágányon sem közlekedhettek a vonatok, ezért az utasoknak hosszabb eljutási időre és pótlóbuszos utazásra kellett készülniük.
A nyitókép illusztráció: MTI/Varga György
