Halálos tragédia Újfehértónál, gázolt a vonat

Jelentős fennakadások alakultak ki a vasúti közlekedésben a Debrecen–Nyíregyháza vonalon gázolás miatt - tudatta a MÁV.

A vasúttársaság tájékoztatása szerint a Debrecenből 9:38-kor Nyíregyházára elindult személyvonat Újfehértó előtt elgázolt egy embert, aki azonnal életét vesztette.

A baleset miatt Hajdúhadház és Újfehértó között egyik vágányon sem közlekedhettek a vonatok, ezért az utasoknak hosszabb eljutási időre és pótlóbuszos utazásra kellett készülniük.

A nyitókép illusztráció: MTI/Varga György