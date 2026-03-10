Súlyosan megsérült a biciklis kislány Kaposváron
Talált egy pénztárcát az utcán, a pénz egy részét elköltötte, a másikat elosztogatta Tatabányán
Egy tatabányai férfi ellopott egy utcán fekvő pénztárcát, majd az egyik részét elköltötte, a másikat pedig elkezdte osztogatni a Komárom-Esztergom vármegyei Tatabányán – közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán.
Március 8-án, egy 48 éves tatabányai nő miközben beült az autójába elejtette veje pénztárcáját, benne minden irattal és 150-200 ezer forinttal. Ezt csak pár óra múlva vette észre, amikor boltba akart menni bevásárolni. Azonnal értesítette a hatóságokat, ahol a közterület felügyelők tüzetesen elemezték a környék felvételeit.
Rövidesen megtalálták a 60 év körüli rendezetlen kinézetű férfit, aki egy másik felvételen pénzt osztogatott az arra járóknak.
A hatóságok percekkel később elkapták az elkövetőt, akiről bebizonyosodott, hogy valóban ellopta a pénztárcát, amiben csupán 7585 forint maradt. A tettes ételt, cigarettát, alkoholt és mobiltelefont vásárolt az útjába kerülő ajándékból.
A tolvajt előállították és jogtalan elsajátítás vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi elismerte a bűncselekményt.
