Kirabolta, majd bezárta a lakásába alkalmi partnere Debrecenben
Az erkélyről kiabálva kért segítséget a póruljárt férfi.
2026. március 10., kedd 16:52
Ordibálástól volt hangos Debrecen egyik utcája március 6-án hajnalban, ugyanis egy férfit bezárta a lakásába egyik új partnere, ellopva több értéktárgyát – közölte a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség.

Mint kiderült, a férfi az ötödik emeletről kért segítséget a járókelőktől, hogy ki tudjon jutni a saját lakásából.


Hamar kiderült, hogy nem véletlen bezárkózásról van szó, ugyanis a történet főszereplője egy hölggyel töltötte az éjszakát, majd egy másik szobában lefeküdt aludni. Amikor felkelt nemcsak a vendégnek, hanem a telefonjának, a pénzének, az arany ékszereinek és több karórájának is csak a hűlt helyét találta, sőt az elkövető elég rutinosan még arra is odafigyelt, hogy gondosan bezárja a bejárati ajtót.

Pár órán belül elfogták és gyanúsítottként kihallgatták a 33 éves nőt, akinek lopás és személyi szabadság megsértése miatt kell felelnie.

