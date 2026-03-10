Kirabolta, majd bezárta a lakásába alkalmi partnere Debrecenben

Ordibálástól volt hangos Debrecen egyik utcája március 6-án hajnalban, ugyanis egy férfit bezárta a lakásába egyik új partnere, ellopva több értéktárgyát – közölte a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség.

Mint kiderült, a férfi az ötödik emeletről kért segítséget a járókelőktől, hogy ki tudjon jutni a saját lakásából.



Hamar kiderült, hogy nem véletlen bezárkózásról van szó, ugyanis a történet főszereplője egy hölggyel töltötte az éjszakát, majd egy másik szobában lefeküdt aludni. Amikor felkelt nemcsak a vendégnek, hanem a telefonjának, a pénzének, az arany ékszereinek és több karórájának is csak a hűlt helyét találta, sőt az elkövető elég rutinosan még arra is odafigyelt, hogy gondosan bezárja a bejárati ajtót.

Pár órán belül elfogták és gyanúsítottként kihallgatták a 33 éves nőt, akinek lopás és személyi szabadság megsértése miatt kell felelnie.