Súlyosan megsérült a biciklis kislány Kaposváron
Többször megrúgta párját egy férfi, Nőnap bántalmazta
Március 8-án, azaz nőnapon kért segítséget a rendőröktől az a veszprémi nő, akit évek óta bántalmazott a párja - tudatta kedden a police.hu.
Aznap a férfi egy szóváltást követően a földre lökte őt, és többször megrúgta.
Az egyenruhások a 34 éves férfit a bejelentést követően a lakása előtt fogták el, aki a nézeteltérések miatt éppen költözni készült az ingatlanból.
Előállították, majd a nyomozók – őrizetbe vétele mellett – kihallgatták, és kapcsolati erőszak bűntette miatt indítottak eljárást ellene.
Amennyiben bántalmazás (akár szóbeli, lelki, fizikai, szexuális erőszak) áldozatává válik, Önnek joga van a segítségre. Ha sérelmére bűncselekményt követtek el, jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
Nyolc év után került elő egy Dunába dobott palackposta
„Elpattant bennem valami” – féltékenységből verte szét barátja autóját egy miskolci nő
46 perc alatt 4 milliós büntetést gyűjtött egy budapesti menekülés során
Eltűnt egy nő Baján, öngyilkos akart lenni
Házi készítésű lift zuhant le egy pest vármegyei házban, mentőhelikoptert is riasztottak
Újabb részletek derültek ki a szekszárdi játszótéri tragédiáról - videóval
Gyilkosság történt Nyékládházán, egy férfi az áldozat
Útra borult egy biciklis kislány, éppen jött egy autó Kiskunfélegyházán
Nem emlékezett rá, hogy eladta a házát
Halálos gázolás Vecsésen, egy férfi az áldozat
Holttestet találtak Szekszárd belvárosában is, egyelőre rejtélyes az eset