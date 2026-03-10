2026. március 12. csütörtök, Gergely
9°C Budapest
nőnap
kapcsolaton belüli erőszak
bántalmazás

Többször megrúgta párját egy férfi, Nőnap bántalmazta

Többször megrúgta párját egy férfi, Nőnap bántalmazta
Évek óta bántalmazta.
2026. március 10., kedd 16:19
Vágólapra másolva!

Március 8-án, azaz nőnapon kért segítséget a rendőröktől az a veszprémi nő, akit évek óta bántalmazott a párja - tudatta kedden a police.hu.

Aznap a férfi egy szóváltást követően a földre lökte őt, és többször megrúgta

Az egyenruhások a 34 éves férfit a bejelentést követően a lakása előtt fogták el, aki a nézeteltérések miatt éppen költözni készült az ingatlanból. 

Előállították, majd a nyomozók – őrizetbe vétele mellett – kihallgatták, és kapcsolati erőszak bűntette miatt indítottak eljárást ellene.

Amennyiben bántalmazás (akár szóbeli, lelki, fizikai, szexuális erőszak) áldozatává válik, Önnek joga van a segítségre. Ha sérelmére bűncselekményt követtek el, jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.


A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra