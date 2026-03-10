Többször megrúgta párját egy férfi, Nőnap bántalmazta

Március 8-án, azaz nőnapon kért segítséget a rendőröktől az a veszprémi nő, akit évek óta bántalmazott a párja - tudatta kedden a police.hu.

Aznap a férfi egy szóváltást követően a földre lökte őt, és többször megrúgta.

Az egyenruhások a 34 éves férfit a bejelentést követően a lakása előtt fogták el, aki a nézeteltérések miatt éppen költözni készült az ingatlanból.

Előállították, majd a nyomozók – őrizetbe vétele mellett – kihallgatták, és kapcsolati erőszak bűntette miatt indítottak eljárást ellene.